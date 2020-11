Vasić: PDP će Stanivukovića iskoristiti i odbaciti

Rajko Vasić, član Glavnog odbora SNSD-a kaže za ATV da se plaši da će PDP Draška Stanivukovića iskoristiti i odbaciti.

Vasić smatra da PDP nije kandidovao Stanivukovića jer želi bolje Banjaluci, nego ga vide kao stepenicu za rušenje republičke vlasti.

"PDP radi sve protiv Republike Srpske. Izašli su iz vlasti sa SNSD-om zato što su protiv Srpske. Dali su poreze, doveli su policiju pred predaju, Stanivuković je tu jedna stepenica", rekao je Vasić.

Što se tiče političke budućnosti Draška Stanivukovića, Vasić kaže da nije optimističan.

"Ušao je u politiku na nekoliko sporednih vrata. Formirao nekoliko predstava o sebi koje nisu povoljne. U startu je stvorio otpor prema sebi u Banjaluci, koji je veći od ovih koji ga podržavaju. To će mu se osvetiti u budućnosti. On je sada počeo da srbuje, ali to se ne može izbrisati. Ljudi pamte simbole, kako nekoga dožive u kratkom vremenu, početku, oni se teško odriču te slike. Ja se bojim da će PDP njega iskoristiti i odbaciti".

Vasić smatra da će Banjaluka platiti svoj izbor zbog dvojnosti vlasti gradonačelnika i skupštinske većine. Banjaluka ni u čemu neće biti zakinuta, ali prolaskom vremena u toj dvojnosti vlasti ona će gubiti.

Mnoge stvari će biti zaustavljene. To birače ne zanima, kaže Vasić, oni neće ni primijetiti da Banjaluka nešto nije dobila.

"Zaustavljanje grijanja se neće dogoditi. Ali zbog pritiska sa situacijom korona, krize, poštovanja svih procedura i zakona može se dogoditi da Banjaluka ne dobije sredstva koja bi inače dobila od Republike Srpske. Kao što će se desiti i u drugim opštinama, bez obzira ko je pobijedio. Dvojnost vlasti, gradonačelnika i odborničke većine će usporaviti mnoge odluke, funkcionisaće samo ono što je nužno", rekao je Vasić.