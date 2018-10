Vasić: Grupa funkcionera u SDS-u radi po nalogu stranih obavještajnih službi

Potpredsjednik SDS-a Kostadin Vasić izjavio je danas Srni "da je iz Srbije stigao zahtjev da se izražava jedinstvo svih relevantnih političkih subjekata u Srpskoj, ali da to sprečava grupa funkcionera u SDS-u koju predvode Dragan Mektić, Mladen Bosić i Aleksandra Pandurević koji rade po nalogu stranih obavještajnih službi".

"Sada je potpuno jasno da je grupa ljudi koja je ostala u manjini u SDS-u praktično počela da sprovodi određenu vrstu sile po sistemu - ako neko neće sa njima, neka ide iz stranke", istakao je Vasić.

Prema njegovim riječima, na nedavnoj sjednici Predsjedništva SDS-a nije razgovarano o koaliciji sa SNSD-om, nego o eventualnim razgovorima sa tom strankom.

"Mektić je nevješto pokušao da kaže da mi nešto unutar stranke pokušavamo da uradimo. Nije bilo razgovora o koaliciji. On ne može da shvati da mi ne možemo da prihvatimo to što on i određena grupa žele da pregovaraju sa Bakirom Izetbegovićem, Željkom Komšićem i ostalima, a ne sa relevantnim političkim subjektima iz Republike Srpske. Zašto ne razgovarati? Možda i ne dođe do dogovora", naglasio je Vasić.

On je istakao da su ljudi iz Srbije zatražili da se izražava jedinstvo svih relevantnih političkih subjekata u Srpskoj.

"Samim time što on /Mektić/ to neće dokazuje da radi za stranu službu. On i Aleksandra Pandurević čuče već mjesecima pred američkom Ambasadom svakih sedam dana i traže da bude zabranjeno političko djelovanje Dragomiru Vasiću koji je bio na listi za Parlamentarnu skupštinu BiH kako bi neko od njih lakše prošao", kaže Vasić.

On je dodao da ga je Mektić pitao ko iz Srbije traži neku vrstu političkog jedinstva.

"Rekao sam mu da ne mogu njemu to da kažem zato što mi radimo za Republiku Srpsku, Srbiju i srpski narod, a on za američku Ambasadu i obavještajnu službu. Imam niz činjenica i najviše bih volio da se sretnemo i da mu sve to kažem kako treba jer on izgleda ne razumije drugi jezik, osim ovog kojim ja sada pričam. Ne plašim se i ne stidim se da kažem bilo šta što mislim da je tačno i za šta imam argumente", naglasio je Vasić.

On je rekao da nije prvi počeo komentarisati dešavanja u SDS-u sve dok određeni ljudi nisu izašli u javnost da pričaju.

"Najradije ne bih komentarisao čovjeka /Mektića/ koji ničim izazvan glumi visokog predstavnika unutar SDS-a, ne znajući ni koja je ko izborna jedinica, ni ko koju izbornu jedinicu vodi, a smatra se visokim predstavnikom SDS-a i misli da može komentarisati sve i svašta. Niti je potpredsjednik, niti bilo šta drugo što bi mu dalo pravo da komentariše, iako smo se dogovorili da niko ništa ne komentariše. Ako organi stranke nešto odluče ima da to poštuje i on i bilo ko drugi", izjavio je Vasić.

On je rekao da se zna da je Bosić radio za njemačku obavještajnu službu.

"Samo bih mu postavio pitanje za sastanke u LJubljani. Zna se da su dva čovjeka dobila zadatak u ranijem periodu da razjedine SDS, jedan je Mladen Bosić, drugi je Ognjen Tadić koji je otišao potpuno neslavno. Mladen Bosić će isto tako završiti neslavno zato što je on prvi glumio visokog predstavnika SDS-a poslije završetka mandata predsjednika stranke, a sada je to očigledno Dragan Mektić koji uzima za pravo sebi da komentariše sve živo - poziciju, opoziciju, strance, migrante, ekonomiju, televizije, štrajkove i bune. Sve čovjek zna. Da ga je slušao u emisiji, profesor Stevo Pašalić bi ga ocijenio ocjenom jedan minus, eto toliko on zna", rekao je Vasić.

Odgovarajući na šitanje da li je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica znao za stvari u stranci o kojima govori, Vasić je istakao da je Govedarica pošten čovjek, ali osjeća neku moralnu obavezu prema Bosiću jer ga je postavio na mjesto predsjednika.

"U Izbornom štabu SDS-a bili su i Mektić, Pandurevićeva i Bosić i drugi. Zašto nisu podnijeli ostavke kada su vidjeli kakav je izborni rezultat? Ne, nego smatraju da članovi Predsjedništva treba da podnesu ostavke, a oni će ostati da nastave da vašare po stranci. Da li je to bilo kome normalno? Da Mektić ima morala prvi bi podnio ostavku na sve pozicije koje ima, a pitao se za sve itekako", naglasio je Vasić.

Prema njegovim riječima Glavni odbor SDS-a donijeti odluke i onda treba da se vidi kojim će pravcem dalje krenuti stranka.

"Ako smo izgubili izbore treba da analiziramo izborne rezultate i utvrdimo odgovornost i mene, kao i svih ostalih funkcionera i da vidimo kako ćemo dalje, a ne da pričamo o kojekakvim programima i glupostima. Glavni odbor će u nedjelju sve odlučiti i onako kako on odluči vjerovatno će tako i biti", rekao je Vasić.

Mektić je ranije istakao da SDS-u nije ni ponuđena koalicija sa SNSD-om, bez obzira što su pojedini članovi stranke na sjednici Predsjedništva veoma glasno zagovarali tu koaliciju.

"Za tu saradnju bili su potpredsjednici regionalnih jedinica iz Doboja, Bijeljine, Istočnog Sarajeva i Zvornika. Oni su jasno rekli da su za koaliciju sa SNSD-om", istakao je Mektić, naglašavajući da je on izričito protiv toga.

Sjednica Glavnog odbora SDS-a trebalo bi da bude održana u nedjelju, 28. oktobra.