Nenad Nešić koji je danas potvrđen kao kandidat za mjesto predsjednika DNS-a, kaže da su spekulacije da nije bio dozvoljen ulazak Marku Paviću na sjednicu Glavnog odbora ove stranke.

"To su spekulacije da Paviću nije dozvoljeno da prisustvuje sjednici Glavnog odbora DNS. Ko to može Paviću da zabrani. On će obratiti i na vanrednoj skupštini koja će biti održana 15. marta", kaže Nešić.

Milan Radović je rekao da je istina da je prvobitno podnio ostavku na mjesto v.d zamjenika predsjednika partije te je onda tu ostavku povukao.

"Razlog ostavke je bilo neslaganje oko dnevnog reda", rekao je Radović.