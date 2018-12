Lukač: Nijedno okupljanje bez odobrenja neće biti dozvoljeno! VIDEO

U Banjaluci je održana vanredna konferencija za novinare MUP-a RS kojoj su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum.

Ministar unutrašnjih polsova RS Dragan Lukač je rekao da je policija RS intervenisala svaki put kada je neko od članova grupe "Pravda za Davida" prijavio da je ugrožen, navodeći da da sa druge strane, oni ne vode računa kome i kako prijete i nanose štetu.

Lukač je rekao da je donesena oduka da se više ne mogu održavati nelegalni skupovi na Trgu, a i da su se građani žalili da se ne mogu slobodno kretati Trgom.

"Imali smo na stotine poziva od građana da se Trg oslobodi, da mu se vrati prvenstvena najmena" , rekao je Lukač.

Naveo je i da niko do sada nije tražio da se Trgu Krajine promijeni ime, navodeći da ova grupa insistira na tome da se promijeni ime Trga. Takođe, članovi grupe su prijetili da se na Trgu ne mogu održavati nikakve manifestacije, pa čak ni novogodišnji koncerti.

"Dragičević je uzeo sebi za pravo da može da prozove bilo koga za bilo šta. To niko od građana nije sebi uzimao za pravo. To su protivzakonite radnje koje ne mogu da budu tolerisane", rekao je Lukač.

Lukač je pojasnio i da je policija pokušala da uruči Davoru Dragičeviću poziv za saslušanje.

"Policajci su pokušali da uruče poziv za saslušanje, međutim on je odbio da primi taj poziv. Iz tog razloga policija je pokušala ponovo sustradan da mu uruči poziv, on je to ignorisao, bježao automobilom kroz grad i na Trgu je priveden da bi mu se uzela izjava", naveo je Lukač.

Ministar je rekao da Davoru Dragičeviću nisu nanesene povrede prilokom privođenja, što je potvrđeno i u UKC RS.

Lukač je naveo i da policija tokom jučerašnjih dešavana na Trgu Krajine nije primijenila prekomjernu silu.

"Policija je na Trgu radila svoj posao u skladu sa zakonom sve dok se nisu pojavili političari koji su pokrenuli masu, nakon čega su počeli napadi na policiju ", rekao je Lukač navodeći da ni nakon toga policija nije krenula da se brutalno obračunava.

"Policajci su koristili silu onoliko koliko im je bilo potrebno da bi savladali određena lica" , rekao je Lukač.

Ministar je ponovio da neće biti dozvoljena održavanja okupljanja koja nisu najavljane i odobrena.

"Ostaje zabrana bilo kakvog javnog okupljanja ove grupe i izražavanja njihovih namjera na način kako su to radili do sada", rekao je Lukač.

"Ja im predlažem da se obrate zvanično da dobiju saglasnost za održavanje skupova, da mirno i dostojanstveno iznose svoje stavove, da ne dozovole da ih niko ne zloupotrebljava. Da iznose svoje stavove u skladu sa zakonom uz potrebna odobrenja", izjavio je Lukač.

Lukač je rekao da na Trgu Krajine u Banjaluci nisu bili specijalci, već samo Jedinice za podršku MUP-a RS i policija, te da je Specijalna jedinica MUP-a RS bila u pripravnosti. Ministar policije je rekao da je bilo pokušaja da se aludira da je u Banjaluci bila policija iz Srbije, što nije tačno.

Pretres kuće Davora Dragičevića rađen je po nalogu Tužilaštva zbog sumnje da se u kući nalazi oružje , ali ono nije pronađeno.

"Maloljetna djeca su bila u kući u pratnji punoljetne osobe, a bila je prisutna i majka", rekao je Lukač.

"Nigdje policija nije upotrijebila prekomjernu silu", ponovio je Lukač.

"Opozicioni političari privedeni su onog momenta kada su narušili javni red i mir. Draško Stanivuković je ponovo priveden, jer je presjekao policijsku traku na Trgu i oštetio policijsko vozilo", kaže Lukač.

Komentarišući najavu Davora Dragičevića da će na Trgu Krajine u Banjaluci večeras ponovo biti održan skup Lukač je ponovio da nijedno okupljanje neće biti dozvoljeno bez odobrenja.

"Neka podnese zahtjev za održavanje skupa, ako bude odobren neka ga održi. Ako održi okupljanje bez najave ponovo će ući u sukob sa policijom i policija će morati da djeluje", rekao je Lukač. On je ponovio i da policiju niko neće tući.

Lukač je rekao i da je povrijeđeno nekoliko pripadnika policije, te da je privedeno desetak građana, uglavnom onih koji su napali policiju.

"Identitet nekih koji su napali policiju se još utvrđuje na video snimcima i kada se utvrdi ko su biće privedeni", rekao je ministar policije Srpske.

