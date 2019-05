Dodik: U Savjetu ministara ne sjede legitimni predstavnici Srba VIDEO

U Istočnom Sarajevuodržana je konferencija za novinare predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

"Danas se saopštava mišljenje za ono što čeka BiH. BiH želi put ka EU i status kandidata. Ranije smo imali dogovor sa Evropskom komisijom o tome šta treba da uradimo, a da već krajem godine uđemo u proces za status kandidata. Ta šansa je izgubljena", rekao je Dodik.

Kaže da je očigledan zastoj BiH u izvršavanju ustavnih i zakonskih obaveza doveo do potpunog zastoja odlučivanja na zakonodavnom i izvršnom nivou, te da je pravosuđe u BiH zapalo u najveću krizu do sada.

"Što se tiče moje pozicije kao predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i predsjednika najjače političke partije o izborima mogu reći da je narod na izborima kao podršku vladajućoj koaliciji koja je vrlo brzo u Republici Srpskoj formirala vlast. Na nivou BiH se to nije desilo. Bošnjačka politička elita želi da spriječi Srbe i srpski narod da budu legitimno zastupljeni na nivou BiH", naveo je Dodik.

Savjet ministara treba vratiti u funkciju pomoćnog organa Predsjedništva BiH, naveo je Dodik.

"Umjesto da članove Savjeta ministara izaberu oni koji imaju za to ustavno pravo, neko je smislio da se mora provesti neka procedura, sada smo dobili još jedan nivo koji komplikuje proceduru koja je ionako komplikovana. Oni koji su dobili većinsku podršku na izborima, predstavnivi hrvatskog, srpskog i bošnjačkog naroda trebalo je da izaberu svoje predstavnike. To srpskom narodu nije dozvoljeno. Neko želi da onemogući legalno predstavljanje Srba, a to je bošnjačka elita", rekao je Dodik.

On je naveo da oni koji sada sjede u Savjetu ministara nisu legitimni predstavnici srpskog naroda.

Dodik je rekao da se uslovljava formiranje Savjeta ministara članstvom u NATO savezu i da to nije prihvatljivo. Ponovio je da je sa NATO savezom moguća saradnja, ali nikako članstvo.

Foto: ATV

Dodik je rekao da ne zna kakvo je mišljenje koje će Johanes Han, komesar EU za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han predstaviti Evropskoj komisiji.

"Ovo vrijeme je bilo pogrešno, u BiH se ništa nije desilo, ostaju ozbiljni problemi, nismo se bavili bitnim pitanjima", naveo je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

"Prioritet je formirati vlast na nivou BiH i Federacije BiH kako bi se kandidovali za pozitivno mišljenje EU koje pčekujem danas. Prioritet je da izgradimo auto-puteve, prioritet je da izgradimo auto-puteve, prioritet je da napravimo program podrške koji će tjerati ljude da ostaju ovdje", rekao je Dodik.

"Već sada imamo problem da imamo manjak radnika ovdje", rekao je Dodik.

"Dajte da se dogovorimo da formiramo Savjet ministara i da taj Savjet napravio saradnju sa NATO-om, ali to nije MAP. Da napravimo saradnju, ali to nije članstvo", kaže Dodik.

Osam mjeseci se onemogućava afirmacija prava jednog naroda Srba, da imaju svoje legitimne predstavnike.

Govoreći o tome da je Evropska komisija dala jpozitivno mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za dobijanje kandidatskog statusa u Evropskoj uniji dodik se zahvalio na tom statusu.

"Kandidatski status je veoma važan za BiH", rekao je Dodik.

Naveo je da će ponovo razgovarati sa Bakirom Izetbegovićem , liderom SDA da još jednom pokušaju da dogovore formiranje Savjeta ministara.

"Mi hoćemo ono što pripada srpskom narodu. Ako ne dobijemo to onda nećemo da radimo ni u Parlamentu, ni u Predsjedništvu", rekao je Dodik.

Pogledajte snimak konferencije za novinare!