Uvrede, optužbe i citati vladike Nikolaja: Skupština o svemu, najmanje o ekspozeu

Uvrede, optužbe, citati vladike Nikolaja, sve se to moglo čuti sinoć u Narodnoj skuptšini Republike Srpske. Raspravljalo se o svemu i svačemu, a najmanje o ekspozeu.

Diskusije prepune narodnih poslovica i upadica, replike na granici ukusa, krivi navodi i kad trebaju i kad ne trebaju. Prštali su niski udarci, smijeh i izrugivanja, naročito onih koji su po prvi put sjeli u poslaničke klupe. Tako ne čudi što je pojedinim analitičarima sve više ličilo na cirkus nego na sjednicu najvišeg zakonodavnog tijela.

Poslovnik, koji je bezbroj puta pomenut, neki baš i nisu najbolje shvatili.

"Dovoljno je da narodnu poslovicu citiram, vi me prekinete, vi kažete to je povreda, mislim da ste me 10 puta prekinuli do sada, a nijednom nisam rekao nijednu ružnu riječ. Nemojte gubiti vrijeme recite u čemu se sastoji povreda navedenog člana. Pa evo to sam htio reći da sam ja samo iznosi činjenice i da su socijalisti nokautirani", rekao je Nebojša Vukanović, poslanik SDS-a u NS RS.

"Ustane neko od poslanika poziva se na član 140 koji kaže da narodni poslanici su dužni da poštuju dostojanstvo Narodne skuštine i jedni drugima da se obraćaju sa poštovanjem. I u nastavku svog izlaganja povrijede i dostojanstvo Narodne skupštine i izvrijeđaju nekog od kolega poslanika", rekla je Dušica Šolaja, poslanik SNSD-a u NS RS.

Sudeći prema sinoćnoj sjednici, kodeks ponašanja poslanika, inače jedva usvojen, samo je slovo na papiru. A tamo piše da je teža povreda - vrijeđanje i omalovažavanje drugih.

"Umjete li se vi malo kad hladno vodom, ovako? Odete do toaleta ovako se pljusnete. Jeste li dobili otpusnicu iz bolnice tad kad ste bili. Tad gdje ste bili u Njemačkoj", kaže Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u NS RS.

Takvo ponašanje sigurno se neće tolerisati, kaže prvi čovjek parlamenta Srpske. Nedeljko Čubrilović poslanicima poručuje da što prije nauče poslovnik.

"Mislim da svi narodni poslanici trebaju da poštuju poslovnik, i da prouče poslovnik. Koja su njihova prava i koje obaveze. A za očekivati je da se sa uvažavanjem odnose prema svima i međusobno prema kolegama tako i prema trećim licima koje već pominju", rekao je Čubrilović.

Dok neki analitičari novi saziv skupštine nazivaju cirkusom, drugi prognoziraju da ćemo uskoro umjesto konstruktivne rasprave gledati rijaliti program.

"Što se tiče čitave Narodne skupštine Republike Srpske u ovom sazivu, kažem, mislim da se tu detektuje ta rijalitizacija političkog programa. Ali mislim da i to uskoro doživljava svoj kraj", rekao je Danijel Simić, urednik portala Frontal.

Da skuština ne bi postala rijaliti program, poslanici će morati da usvoje gradivo. Iako čudi da još nisu obzirom da se sa kodeksom ponašanja upoznaju od dana kada stupe na dužnost.