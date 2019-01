Uvođenjem novih tehnologija do većih plata

Privredi Republike Srpske je potreban viši tehnološki stepen razvoja, da bismo imali veće plate i spriječili odlazak mladih - to će se postići boljom saradnjom privrednika sa institucijama, ocjenjuju u Uniji udruženja poslodavaca.

"Prvi način kako možemo doći do povećanja plata jeste smanjenje poreza i doprinosa. I to znamo da ima svoja ograničenja. Moramo biti društveno odgovorni, moramo biti svjesni da fondovi moraju da žive. Drugi, mnogo važniji, način na koji možemo doći do povećanja i cijene rada i plata je uvođenje novih tehnologija," kaže Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Poslodavci traže da kadrovi koji imaju budućnost u realnom sektoru budu prioritet Vlade. Ministar obećava da će izvršna vlast raditi na reviziji upisne politike na fakultetima i najavljuje osnivanje naučno-istraživačkih centara, koji će direktno sarađivati sa privrednicima.

"Vi znate da je jedan od visokih prioriteta u programu ekonomskih reformi Vlade u sljedećem četvorogodišnjem periodu upravo naučnotehnološki razvoj i ostvarivanje sinergije između naučno-istraživačke zajednice, sa jedne strane, i poslovne zajednice, sa druge strane, odnosno realnog sektora prije svega," rekao je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

Ministar najavljuje razgovore sa svima koji su zainteresovani za ekonomski razvoj Republike Srpske - nakon poslodavaca, na redu su predstavnici Privredne komore.