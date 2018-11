Utvrditi istinu o događajima iz 1995. godine

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je međunarodne i lokalne faktore, među kojima i predstavnike Bošnjaka, da predlože predstavnike u komisiju koja bi napravila istinit, na činjenicama zasnovan izvještaj o dešavanjima u Srebrenici 1995. godine.

Dodik je rekao da Republika Srpska ne bježi od istine, već naprotiv, želi istinu, ali da je protiv spekulacija.

On je naveo da reakcije, nakon što je Narodna skupština Republike Srpske u avgustu odbacila izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, govore da mnogi, pa ni visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, ne mogu da brane laž koja je navedena u tom izvještaju.

Dodik je podsjetio da se u tom izvještaju ne spominju srpske žrtve, istakavši da je nemoguće da u periodu od 11. do 19. jula te godine nije poginuo nijedan Srbin.

"Kako je to moguće? Znate li koliko je Srba poginulo tih dana u Srebrenici? Niko se nije našao da kaže pa poginuli su i Srbi, a da ne pričam o ljudima koji su poginuli 1992. godine, a stavljeni su na taj spisak. Neću u to da ulazim. Moje, kao političara, bilo je da obezbijedim da se dođe do istine", rekao je Dodik.

On je ponovo pozvao Bošnjake da predlože svoje najbolje ljude da sa međunarodnim ekspertima utvrde istinu kada je riječ o Srebrenici.

"Sa pravom istinom ćemo lakše živjeti. Spreman sam da prihvatim takav izvještaj, a ne da pravim spekulacije kao Incko u Savjetu bezbjednosti UN", rekao je Dodik.