Usvojene odluke o zaduženju prema EIB, za projekat "Zaštita od poplava" i "vodovod i kanalizacija"

Dva kredita od EIB od ukupno 49 miliona evra dobili su zeleno svjetlo u NS RS. Novcem će biti finansirani važni projekti. Prvi je Vodovod i kanalizacija, drugi zaštita od poplava. Devetnaest miliona od EIB će Srpska iskoristiti kako bi se spriječila katastrofa iz 2014. godine. Na taj iznos Vlada daje još 22 miliona maraka.

"Vjerujem da ste svi shvatili da bi zaista neracionalno bilo odbiti ovakav aranžman, jer kad bi Srpska i imala ovih 19 miliona evra, za druge investicije ne bismo mogli dobiti ovako jeftina i kvalitetna sredstva", kaže Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

Poslanici oba bloka pozdravljaju projekte. Zaštita od poplava je, saglasni su, neophodna, kako bi se sačuvali životi i imovina.

"Ne daj Bože da nas nešto tako opet pogodi s jeseni kako znaju d budu ove klimatske promjene kod nas ili sk kraja proljeća, tako da u svakom slučaju ovo je dobro došlo", kaže Milan Švraka poslanik PDP-a u NS RS.

"Dosta sredstava još treba uz ova koja su već izdvojena i uz ovo krditno zaduženje, moj apel da se sve lokalne zajednice obavijeste o ovom projektu i da sve one koje imaju spremnu dokumentaciju mogu da apkliciraju za ova sredstva", dodaje Dušica Šolaja, poslanik SNSD u NS RS.

Razmatrali su poslanici i plan rada najvišeg zakonodavnog tijela za ovu godinu. Pandemija ga je, kaže prvi čovjek Parlamenta itekako usporila, i pred poslanicima je dosta posla. Previđene su 93 zakonodavne i 73 tematske cjeline. Razmatraće se oko 166 akata.

"Iz svega navedenog, može se zaključiti da će Narodna skupština do kraja godine imati dosta posla, da će sve sjednice koje nas očekuju ugkavnom imati obimne dnevne redove, a vjerovatno će se to odraziti i na broj zasijedana same NS", smatra Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS.

Dosta je posla ostalo i na ovoj redovnoj sjednici, a na red tek treba da dođu neke od najzanimljivijih tačaka. Poslanici bi tako trebalo da razmatraju novi Poslovnik o radu, Zakone o svim nivoima obrazovanja ali i izmjene krivičnog zakonika.