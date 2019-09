Usvojene izmjene Zakona o privrednim društvima

Raspravljalo se o svemu, ponajmanje o zakonskim rješenjima - to je rezime današnjeg dana u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Usvojeno je sedam zakona predloženih ove sedmice, ali je najviše prašine podigao onaj o privrednim društvima.

Povrede poslovnika i ispravke krivih navoda su obilježile raspravu o ovom zakonu, a naročito se "zakuvalo" između sada već dežurnih rivala u skupštinskim klupama - SNSD-ovog Srđana Mazalice i PDP-ovog Draška Stanivukovića.

"Dragi poslaniče Mazalice, ja mislim da vas stvarno više ni kući ne mogu slušati, vjerujte, ali najiskrenije, koliko god da se trudim, prosto ne mogu nijednu vašu riječ da apsorbujem jer je potpuno van realnosti i slike u kojoj živimo", kaže Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Meni on govori da nemam veze sa realnošću. Koji vozi auto od 100 hiljada evra. On je mene napao lično, i nije niko reagovao ovdje. Ja vozim auto koje košta kao mjenjač na njegovom autu. Ja živim u stanu od 74 kvadrata, koji sam digao na kredit, on ne zna šta je kredit", kaže Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Iz NDP-a su ocijenili da se u skupštini neće zavesti red dok rukovodstvo ne postane rigorozno, i ne počne izricati opomene za lične uvrede. Aleksandar Fulurija iz ove partije je imao poruku za Draška Stanivukovića, koji, prema njemu, napada ljude koje nije birao.

"Možete da pričate šta hoćete, ali ne možete uvredljivo da pričate o bilo kome, pogotovo o članovima Vlade. Prvo - to nema smisla, drugo - mislim da to kućno vaspitanje mnogimo to i ne dozvoljava. A vas što se tiče, gospodine Stanivukoviću, to što vi napadate ljude koje vi niste birali, i nećete ih birati, i nećete određivati ko će biti ministri - i hvala bogu da je tako - ministre će određivati oni učesnici u političkom životu koji sačinjavaju skupštinsku većinu, i to će tako uvijek biti", kaže Aleksandar Fulurija, poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Pojedini poslanici su pokušavali da vrate raspravu u uobičajeni kolosijek. Šef Kluba poslanika PDP-a, Perica Bundalo, je rekao da će njegova stranka podržati zakon o privrednim društvima, iako smatraju da predložene mjere nisu dovoljne. Smatra da bi kompletan zakon trebalo da se mijenja, jer se radi o jednom od nekoliko ključnih sistemskih zakona.

"Privreda je živa materija, ali i zakon koji je reguliše, pa i ova pitanja o kojima govorimo, treba da bude takođe živa materija, i da postigne svoj cilj, odnosno da prilagodi zakon životu i praksi, ali i da uobziri povratno djelovanje, dakle djelovanje života i prakse na sam zakon", kaže Perica Bundalo, šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Poslanici su ove sedmice obradili devet tačaka od 45 planiranih. Nastavak šeste redovne sjednice je zakazan za naredni utorak, 24. septembar.