Usvojen set Zakona o povećanju plata u javnom sektoru

Republika Srpska dobiće novi fiskalni sistem u narednoj godini, najavila je to ministar finansija Zora Vidović.

To će podrazumijevati uvođenje novih fiskalnih kasa i softvera koji će biti zaštićenii i u koje niko neće moći nelegalno da ubacuje druge sisteme. Sve to finansiraće država, a već za šest mjeseci trebalo bi da se isplati vjeruje ministar finansija. Glavni razlog za to je što su pojedici pronašli način za izbjegavanje plaćanja poreza.

Zora Vidović tvrdi da velika količina robe ilegalno dospijeva u megamarkete te da je Poreska uprava otkrila da postoje dva softvera u fiskalnim kasama od kojih samo jedan upravi prijavljuje ostvareni dio prihoda.

“Ja se iz tog razloga zalažem i sigurno ću to uraditi u ovoj godini 2020, da se uvede novi fiskalni sistem koji će biti bolji i od onog u Hrvtaskoj ali taj sistem će morati da plati država pošto nije normalno da privrednicima namećemo da ulažu pare u taj sistem”, kaže Zora Vidović.

Do teme novog fiskalnog sistema došlo se tokom rasprave o Zakonu o trgovini. Tokom diskusije poslanici opozicije skrenuli su pažnju na uslove rada u oblasti trgovine, posebno na radno vrijeme, rad praznicima ali i težak opstanak malih trgovina. Bitno je kažu spriječiti uslovljavanje kupovine ali i dobro iskontrolisati navodne popuste.

“Često je riječ o zabludi i prethodnim nivelacijama cijena a onda o nekim prividnim raspordajama pa možda da kažete koliko ste kaznili i našli na tržištu takvih slučajeva”, kaže Zoran Vidić, poslanik SDS-a u NSRS.

Zakon o trgoviini odnosiće se na planiranje i razvoj trgovine, prava i obaveze trgovaca. Njime se između ostalog regulišu i nepoštene trgovačke radnje, zabrana i privremene mjere ograničavanja tržišta. Uređivaće i pitanja od značaja za potrošače kao što su odobravanje popusta ali i prodaja sa sniženom cijenom. Kada je riječ o zamjerkama opozicije ministar trgovine objasnila je da većinu tih pitanja regulišu drugi zakoni.

“Ne možemo uvesti zakonom da trgovine imaju određene proizvode ili od određenih potrošača, to su zemlje okruženja pokušale ali je takav zako oboren jer jednostavno nije dozvoljeno,što se tiče radnog vremena, uslova rada, mnogi poslanici su diskutovali o tome,uglavnom je to propisano drugim zakonima”, kaže Suzana Gašić, ministar trgovine i turizma.

Poslanici su usvojili i set izmjena zakona o platama radnicima u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu koji predviđa povećanje plata od pet do 20 odsto.

Ni današnje zasijednje nije prošlo bez tema koje nemaju veze sa dnevnim redom pa je iz parlameta stiglo i saopštenje da rukovodstvo Narodne skupštine nije ni na koji način učestvovalo u organizaciji proslave Nove godine Sindikalne organizacije zaposlenih u Službi parlamenta Srpske, kako je to izjavio narodni poslanik Nebojša Vukanović.

Čitajući na plenarnoj sjednici Narodne skupštine dopis Sindikalne organizacije zaposlenima o dodjeli paketića i proslavi Nove godine, Vukanović je obmanuo građane Srpske, stvarajući utisak da zaposleni u Službi Narodne skupštine troše njihov novac za svoje proslave navodi se u saopštenju.