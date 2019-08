Usvojen prostorni plan: Autoput će biti udaljen oko četiri kilometra od grada

Dvije petlje sa dva priključka na Pavlovića put i kod Industrijske zone, zatim brzi put, koji bi išao preko Milića, Zvornika, pa do Bijeljine. Sve ovo stoji u strateškom dokumentu koji su bijeljinski odbornici usvojili danas.



Riječ je o Prostornom planu grada koji u narednih 20 godina određuje dugoročne ciljeve i mjere prostornog razvoja. Definisana je konačna trasa budućeg autoputa kroz Semberiju.

"Naš jedan jedini zahtjev je bio i koji je usvojen, da ne ide dalje od pet kilometara od grada Bijeljine, a da one druge dvije tačke, jedna je na Savi na Rači, to je diktirala Republika Srbija, gdje će to biti i gdje će biti novi most i druga je mjesto gdje se spajamo sa Brčko distriktom", istakao je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.



"Mi očekujemo od Vlade Srbije koja je nagovjestila da će kompletno finansirati put od Rače do Bijeljine, da u što kraćem roku, nakon ovih naših planskih dokumenata koje smo usvojili raspiše tender i da zajedno sa ovom dionicom puta od Kuzmina do Rače, nastavi gradnju ovog puta od Rače do Bijeljine i da to u narednih par godina bude gotovo", rekao je Slaviša Marković, predsjednik skupštine Grada Bijeljina.

Odbornici većine na sjednici su donijeli odluku da se Bijeljina kreditno zaduži za šest miliona KM. U tom trenutku, odbornici opozicionog SNSD-a napustili su salu. Naljutilo ih je to što je ta tačka na dnevni red stavljena pred sjednicu.

"Mi nismo imali mogućnost da analiziramo te materijale i da vidimo da li je to opravdano ili nije i iz tog razloga smo napustili sjednicu kada je došla na red ta tačna dnevnog reda", naglasio je Aleksandar Đurđević, odbornik SNSD-a u Skupštini Grada Bijeljina.

Nije objašnjeno zašto je kreditno zaduženje tek danas stavljeno na dnevni red, ali jeste da Bijeljina ove godine završava sa otplatom kredita od 25 miliona, pa je prijedlog da se odmah krene sa novim zaduženjem. Gradonačelnik je poručio da bi šest miliona bilo utrošeno za kapitalne investicije. Neke od njih su izmještanje autobuske stanice i opremanje Sokolskog doma. Na današnjkoj sjednici jedan nezavisni i jedan odbornik NDP-a prešli su u klub odbornika SDS-a.