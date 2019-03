Ustavni sud BiH političkom odlukom negira istorijske činjenice

Stav SNSD-a je da je odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa Danom Republike Srpske skandalozna i da se njome Ustavni sud, umjesto kao vrhovni institucionalni autoritet BiH, identifikuje kao institucija za reviziju istorije, izjavio je danas Srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je rekao da je činjenica da je Republika Srpska ustavna kategorija o čijem imenu Ustavni sud ne može da raspravlja, kao i da je ona osnovana 9. januara 1992. godine.

"Iz toga je apsolutno jasno da se radi o opasnoj političkoj odluci koja ima za cilj negiranje istorijskih činjenica i rušenje temelja Dejtonskog sporazuma", naglasio je Kovačević.

On je podsjetio da je dejtonska BiH na koju su svi pristali nastala 1995. godine, a Republika Srpska 1992. godine.

"To je istorijska činjenica i to niko ne može da promijeni. Očigledno je da Ustavni sud u ovom formatu u kojem radi sa troje međunarodnih sudija više nije dorastao svom zadatku i da je to nešto što hitno mora da se mijenja, a Srpska ima spreman odgovor i na ovu situaciju", istakao je Kovačević.

Ustavni sud BiH utvrdio je da odredba Zakona o Danu Republike Srpske kojom se 9. januar utvrđuje kao Dan Republike nije u skladu sa Ustavom BiH, pri čemu je naglašeno da se ovim ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika Dan Republike Srpske.