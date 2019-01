Uskoro nova komisija za Srebrenicu

Nije bilo genocida u Srebrenici, zločin jeste počinjen i odgovorni su procesuirani, poručuje srpski član predsjedništva BiH, Milorad Dodik. Problem je, kaže Dodik, što pred lice pravde nisu izašli oni koji su počinili zločine nad Srbima. A svim tim trebalo bi da se bavi nova međunarodna komisija za Srebrenicu, koja će, kaže srpski član Predsjedništva, uskoro biti formirana.

"Pokušava se doći do njavećih autoriteta iz te oblasti i ona će biti formirana. Genocid nije počinjen, vi to znate, počinjen je težak zločin koji je sankcionisan, tako što je značajan broj počinioca, gotovi svi koje Srpska nije branila, presuđeni su za to, ali za one koji su počinili zločin nad Srbima, nisu, i tu je problem," rekao je Dodik.

Zato će se nova komisija baviti stradanjem svih naroda u Srebrenici, od 92. do 95. godine, a njen sastav bi mogao da bude poznat ovih dana, tvrdi premijer Srpske Radovan Višković. Vlada Srpske usvojila je kriterijume za imenovanje po dva člana iz institucija koje je predložio Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina. To će, kaže premijer, biti kompetentne sudije, tužioci, advokati i lica iz akademske zajednice.

"Vrlo brzo, vi znate da je to međunarodna komisija. Razgovaramo sa tim međunarodnim ekspertima, oni imaju i određene uslove pod kojima rade i aktivnosti su u toku. Ja se nadam da ćemo vrlo brzo imati tu komisiju," kaže Višković.

Značaj nove Komisije je itekako velik, kaže prvi čovjek Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina, Milorad Kojić. Novi izvještaj znači i konačno priznanje zločina nad Srbima u srebreničkoj regiji, iako dokazi godinama stoje u ladicama Bh. tužilaštva, bez procesuiranja, poručuje Kojić. Sačiniće ga pravni eksperti iz nekoliko zemalja.

"Tu ima stranaca iz SAD, iz Kine, Japana, Izraela, Njemačke, Italije, i još nekih zemalja, koji će biti članovi te komisije i koji su u stvari prihvatili da osnovnu tezu zastupaju, a to je istina. Upravo ova komisija treba da prikaže zaista šta se desilo tamo," kaže Kojić.

Narodna skupština Republike Srpske u avgustu je jednoglasno odbacila Izvještaj o Srebrenici iz 2004. godine, koji je tadašnja Vlada, sa Draganom Mikerevićem na čelu usvojila, pod pritiskom bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna. Tadašnji Izvještaj obuhvatao je ratna dešavanja isključivo od 10. do 19. jula ratne 1995. godine, a sadržavao je samo Bošnjačke žrtve.