Usijane strasti u SDS-u, pljušte međusobne uvrede

Visoki funkcioneri SDS sve su sigurniji da je stranci potrebno novo rukovodstvo, a počele su da pljušte i međusobne uvrede.

Strasti su, po svemu sudeći, dodatno raspirili prijevremeni lokalni izbora, na kojima je SDS ponovo doživio poraz.

Milovan Bjelica je stanje u partiji opisao u još jednom od svojih pisama. SDS, kaže Bjelica, mora da preispita ko su njeni članovi. Tvrdi da su pojedini funkcioneri partije, među kojima i Dragan Mektić, iskoristili sunovrat stranke, i tako došli do fotelja.

"Кao odgovor na moju borbu za očuvanje stranke u koju sam ugradio polovinu svog života, isplivali su oni koji su se njenim sunovratom i propadanjem i te kako okoristili i koji su došli do neslućenih pozicija. Jedan od tih ljudi je i gospodin Dragan Mektić. Vidjeli ste kako je i šta je govorio o meni. Кakve riječi i uvrede koristi, jer argumenata nema. Misli da će galamom da nadomjesti inteligenciju i nedostatak sposobnosti za kritičko razmišljanje", istakao je Milovan Bjelica.

Dragan Mektić uvrede nije prećutao i Bjelici je poručio da svoje nezadovoljstvo stanjem u stranci ne bi trebalo da iznosi na način na koji to i radi. Ipak, i on smatra da su neophodni unutarstranački izbori, a nada se da će stranku ubuduće voditi neko iz banjalučke regije. Na pitanje da li to znači da Vukota Govedarica treba da bude smijenjen, Mektić nije želio da da konkretan odgovor.

"To je stvar organa stranke, mi smo donijeli odluku da idu unutarstranački izbori od mjesnih odbora koji će se završiti sa Skupštinom stranke na kojoj će Skupština izabrati novog predsjednika. To šta bih ja lično volio da bude to je druga stvar", istakao je Dragan Mektić.

Milovan Bjelica u svom pismu kaže i to da će se nakon promjena u stranci, i odlaska Vukote Govedarice, dozvoliti povratak otpisanim članovima, koji su, nezadovoljni stanjem u SDS-u svoj status u stranci zamrznuli.

Nešto slično je izjavio još jedan funkcioner SDS-a. Miladin Stanić je novinarima u Loparama juče poručio da u proteklom periodu SDS nije dovoljno profilisao nacionalno opredijeljene članove, te one koji su stvarali Republiku Srpsku. Stanić danas o tome nije želio da priča, ali je, na pitanje našeg novinara, imao komentar i to na račun naše televizije.

"Neću dvati izjave za Dodikovu televiziju. To je samo kuća jednog čovjeka i njegov lični interes kao što je Republika Srpska privatizovana, tako je i ATV privatizovana. Hvala lijepo", istakao je Miladin Stanić.

I dok sve više članova SDS-a otvoreno poručuje da Vukoti Govedarici više nije mjesto na čelu stranke, Govedarica uporno ćuti. Ne samo da se ne pojavljuje u medijima. Nema ga ni na partijskim sastancima. Juče je trebalo da posjeti prijedorski odbor stranke, i sa tamošnjim članovima porazgovara o krizi u kojoj se partija našla. Dugo je Prijedorčanima Vukota Govedarica obećavao dolazak. Pred polazak je ipak sve odgodio.