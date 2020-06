Uredba Vlade obuhvata oko 35.000 radnika i 6.000 privrednih subjekata

Za 41.000 radnika sredstva će ići direktno na njihov tekući račun, dok će za oko još 35.000 radnika sredstva ići preko 6.000 prvivrednih subjekata, naglasio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, gostujući u emisiji "Pečat".

Na prijedog Kompenzacionog fonda, usvojena je Uredba o dodjeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima, koji su zbog pandemije virusa korona u aprilu imali pad prihoda i smanjen obim poslovanja.

- Imamo dvije kategorije. Јedna su privredni subjekti koji su mjerama Republičkog štaba onemogućeni da rade, i ona druga, privredni subjekti koji nisu bili zabranjeni mjerama, ali su pretrpili direktnu ili indirektnu štetu. Naprimjer, neko nije mogao dobiti sirovinu iz inostranstva, jer su bile granice zatvorene, kao i oni što su imali gotov proizvod, a nisu ga mogli plasirati - naglasio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

On je pojasnio da u prvu kategoriju spada 41.000 radnika, gdje će novac ići direktno na njihov račun.

- Ona druga kategorija, ima oko 6.000 privrednih subjekata i oko 35.000 radnika. Јedina je razlika što će sredstva za drugu kategoriju ići na račune privrednih subjekata, a ne radnika - poručio je Višković.

Plate i doprinosi za april isplaćeni su do sada za oko 25.000 radnika.

- Ono što je u redu, sve se u hodu riješava, od Poreske uprave do resornih ministarstava, dan - dva traje ta procedura. Svi koji su uredno podnijeli aplikacije, to su do sada ostvarili, a svi ostali znamo da to mogu uraditi do 10. juna. Imamo sredstva za to, i želimo da ih svima isplatimo. Molimo poslodavce da apliciraju, najviše oni mali privrednici, ugostitelji, trgovci, zanatlije....Iz opozicije šalju ružne poruke, kako Vlada nema novce, ali sa ponosom i odgovorno mogu reći da nema zahtjeva koji je nama upućen, a da nije uspješno realizovan - istakao je Radovan Višković.