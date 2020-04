Uredba stupila na snagu - prekršajni nalog za širenje dezinformacija

Fotografija iz 2017. godine sa sanducima u kojima su tijela migranata stradalih u brodolomu, poslužila je pojedincima na društvenim mrežama kao informacija iz Italije i umrlima od virusa korona.

Ovo je samo jedan od primjera širenja neistina preko društvenih mreža. Svako ko to bude radio, ne samo na društvenim mrežama već i preko sredstava javnog informisanja ili drugih načina komunikacije, i tako izazivao paniku ili narušio javni red i mir, biće kažnjen. Dobiće prekršajni nalog jer je na snagu stupila Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja.

"Sankcije za fizička lica su od 1.000 do 3.000, za pravna od 3.000 do 9.000, a za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 do 3.000", rekla je Mirna Miljanović, portparol MUP-a Republike Srpske.

Kada policija dobije prijavu, licu koje se sumnjiči da je prekršilo Uredbu uručuje se prekršajni nalog. Ako ne želi da prihvati nalog, o tome onda odlučuje Odjeljenje za prekršaje nadležnih osnovnih sudova.

"Moram napomenuti da ovakve ili slične regulative postoje i u FBiH i u Brčko Distriktu jer mnogo je građana koji su uznemireni kada neko napiše da ne postoje testovi u bolnicama ili KC Banja Luka, da nema dovoljno respiratora ili da se kriju brojke o zaraženima i mi apelujemo da građani vjeruju zvaničnim kanalima komunikacije, a to su zvanične institucije", istakla je Mirna Miljanović.

Advokat Željko Bubić pozdravlja donošenje Uredbe. Kaže da je jako važna jer ne dozvoljava pojavu "pravne praznine" koja može da ima štetne posljedice.

"Da ti pojedinci neodgovorni koji ne poštuju institucije Republike Srpske i politički i pravni sistem ne bi bili jači od samih institucija upravo je donesena Uredba koja bi trebalo da sankcioniše neodgovorne ljude koji bi mogli tendenciozno da prouzrokuju štetu za društvo u cjelini", naglasio je Željko Bubuć, advokat.

Svakome protiv koga se pokrene prekršajni postupak biće omogućeno, u skladu sa najvišim pravnim aktima, pravo na odbranu. Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja juče je stupila na snagu.