Uloženo više od 60 miliona maraka u Nevesinje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je proteklih godina Vlada Srpske uložila više od 60 miliona KM u različite infrastrukturne projekte u Nevesinju te da će nastaviti da podržava ovu opštinu koja je strateški važna za Srpsku.

"Obećavam da ćemo u narednom periodu uraditi još mnogo toga dobrog u Nevesinju kako bi bilo ljepše svim našim građanima i našoj djeci kad odrastu", istakla je Cvijanovićeva koja je danas u Nevesinju, zajedno sa narodnim poslanikom Ilijom Tamindžijom, otvorila novosagrađeno sportsko igralište u naselju Gvozd.

Cvijanovićeva je naglasila da su u Nevesinju zajedničkom saradnjom lokalne vlasti i Vlade Republike Srpske realizovani brojni važni projekti.

"Ova opština je strateški važna, a važna je i svaka opština u Srpskoj jer nema jake Srpske ukoliko ne razvijamo opštine", istakla je ona.

Cvijanovićeva je zahvalila predstavnicima lokalne vlasti u Nevesinju na preduzimljivosti koju pokazuju i dodala da je za Vladu Srpske važno da dobije gotove i spremne projekte iz lokalnih zajednica kako bi bila olakšana podrška koja dolazi sa nivoa Republike.

Ona je istakla da Vlada i ove godine na sve ono što je do sada urađeno daje još 600.000 KM kako bi bili realizovani važni projekti.

"Republiku Srpsku branimo time što branimo njenu ustavnu poziciju te adekvatno upravljamo političkim procesima ali je branimo i time što popravljamo njenu ekonomsku sliku i razvijamo naše opštine. Jedinstvo koje pokazuju lokalne i republičke vlasti na izgradnji naše republike je od strateške važnosti", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da će Vlada podržati i nabavku sanitetskog vozila, što je danas zatraženo, ali i svaki drugi kvalitetan projekat.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ilija Tamindžija naglasio je da se saradnjom lokalne vlasti i Vlade Republike Srpske u Nevesinju realizuju istorijski višemilionski projekti koji su dugi niz godina bili na čekanju, a koji su kapitalni, ne samo za Hercegovinu, nego i za čitavu Srpsku.

"U sklopu projekta Gornjih horizonata već gradimo Hidroelektranu /HE/ `Dabar`. Svi pripremni radovi su završeni, pri kraju su dozvole za sve objekte, radi se tunel u dužini od četiri kilometra. Na javni oglas nam se javilo 19 kompanija koje su zainteresovane za finansiranje ostatka projekta HE `Dabar`", naveo je Tamindžija.

On je rekao da se nada da će uskoro biti završene sve procedure i da će doći do ugovora za konačan završetak projekta HE "Dabar".

Tamindžija je naglasio da se uz HE "Dabar" finansira izgradnja vodovoda u vrijednosti od sedam miliona KM koji će služiti i HE "Dabar", ali i stanovništvu Nevesinja jer je u ovom gradu dugi niz godina prisutan problem vodosnabdijevanja.

Načelnik Nevesinja Milenko Avdalović rekao je da je u ovoj lokalnoj zajednici u posljednjih godinu dana urađeno više nego za proteklih deset godina.

"Sve što smo tražili dobili smo od Vlade. Saradnja lokalne vlasti i Vlade Srpske dala je rezultate i građani to prepoznaju", naglasio je Avdalović.

Vlada Republike Srpske, Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" i opština Nevesinje u zadnjih godinu dana uložili su skoro deset milona maraka u različite infrastrukturne projekte na području ove lokalne zajednice, izjavio je Avdalović.

Avdalović je naglasio da je u dogradnju i rekonstrukciju Doma kulture Vlada Republika Srpska uložila 250.000 KM, a Republika Srbija 300.000 KM, dok je u izgradnju centralnog spomen-obilježja prošle godine uloženo 240.000 KM.

Prema njegovim riječima, u rekonstrukciju sportske dvorane uloženo je više od 800.000 KM, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila više od 630.000 KM.

On je naveo da su u rekonstrukciju Ulice cara Dušana preduzeći "Putevi Srpske" uložili oko 340.000 KM, a opština Nevesinje za promjenu vodovodnih cijevi u toj ulici oko 100.000 KM.

U izgradnju kružnog toka investirano je 150.000 KM, oko 500.000 za izgradnju most na rijeci Zovodolci, dok će oko 450.000 KM biti uloženo u rekonstrukciju Ulice Miloša Obilića.

Avdalović je dodao da opština Nevesinje ove godine ulaže 650.000 u lokalne puteve i gradske ulice.

Predsjednika Vlade Republike Srpske Željku Cvijanović dočekao je veliki broj građana Nevesinja, među kojima i veliki broj djece. Ona je nakon otvaranja igrališta zaigrala košarku sa malim Nevesinjcima.

Cvijanovićeva je zatim obišla i Spomen sobu u Nevesinju, Dom kulture koji se rekonstruiše i dograđuje, te radove na kružnom toku.

Cvijanovićeva, koja je potpredsjednik SNSD-a, potom će održati i sastanak sa koalicionim partnerima i posjetiti turističko sportsku manifestaciju "Nevesinjska olimpijada", koja se danas održava u ovom gradu.