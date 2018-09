Ulaganje u MUP je ulaganje u budućnost i bezbjednosti građana Srpske

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da su reorganizacija Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/, koja je počela prije četiri godine, kao i ulaganje značajnih sredstava u modernizaciju, opremanje, obuku i školovanje pripadnika ovog ministarstva dali značajne rezultate, što potvrđuje i Izvještaj o radu za prošlu godinu koji je najbolji od kada postoji MUP Srpske.

Lukač je u intervjuu Srni naglasio da je njegovim dolaskom na čelo MUP-a počela rekonstrukcija i reorganizacija Ministarstva, formirane su nove uprave koje ranije nikada nisu postojale, kao što je Uprava za borbu protiv terorizma, za policijsku podršku, za pratnju i obezbjeđenje ličnosti i Uprava za organizovani kriminalitet, a koje su značajno doprinijele da MUP bude bolje organizovan i da se postižu bolji rezultati na terenu.

"Značajna promjena je i preimenovanje centara javne bezbjednosti, koji su još prijeratna zaostavština, u policijske uprave i formiranje novih u Gradišci, Foči i Mrkonjić Gradu. Sada na terenu imamo deset policijskih uprava čije formiranje je uticalo na bolju kontrolu terena i sagledavanje sveukupne situacije", istakao je ministar Lukač.

On je ocijenio da se ovakvom reorganizacijom MUP-a došlo do mnogo boljih rezultata što pokazuje i Izvještaj o radu za prošlu godinu koji je bio najbolji od kada postoji MUP Republike Srpske.

"U protekle četiri godine, od kada sam na čelu MUP-a Republike Srpske, imamo uzlazni trend i sve bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminaliteta i izvršenja najtežih krivičnih djela poput razbojništava, teške krađe i krađe. Ako posmatramo period 2015.-2018. godina broj izvršenja krivičnog djela razbojništvo smanjeno je za 30 odsto, teška krađa bilježi pad od čak 45 odsto, kao i krađa, čije je izvršenje, takođe, u velikoj silaznoj liniji", naveo je Lukač.

Prema njegovim riječima, i rasvijetljenost najtežih krivičnih djela ide čak do 80 odsto, a u nekim segmentima i više od 90 odsto.

"Prošla godina je bila najbolja od kada postoji MUP Srpske i kada je riječ o rezultatima u borbi protiv kriminaliteta, privrednog kriminaliteta i u borbi protiv zloupotreba droga gdje smo napravili odlične rezultate koji su veći nego što je petogodišnji prosjek. Kada uporedimo naše sa rezulatatima koje je postigla policija u FBiH, mi imamo, na primjer, duplo veću rasvijetljenost krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta nego oni", rekao je Lukač.

On je ocijenio da postoje ljudi koji neće to da vide, već iz kompletnog konteksta izvlače pojedine slučajeve koji se dešavaju.

"Činjenica je da imamo određenih krivičnih djela koja se dešavaju u Republici, ali oni nisu specifični samo za Srpsku, oni se dešavaju u cijelom regionu, Evropi, svugdje i policija mora da se bori sa takvim stvarima poput određenih ubistava, napada na određena lica...

Nedavno smo, nažalost, imali napad i na novinara i to je nešto što svakako u budućem vremenu treba tretirati zakonom kroz neki vid zaštite novinara kao službenih lica jer novinarski posao je veoma specifičan, a novinari su uvijek izloženi udaru. Može se nekome svidjeti ili ne šta oni pišu ili kažu ali niko nema pravo da napada novinare ni verbalno ni fizički, niti da ugrožava njihove živote i to mora da bude apsolutno kažnjivo", istakao je Lukač.

On je rekao da se svake godine bilježi određen broj napada na novinare, ali da policija sada intenzivno radi na rješavanju nedavnog napada na novinara u Banjaluci, izrazivši uvjerenje da će uskoro doći do potpunog rasvjetljavanja tog slučaja.

MLAD I OBRAZOVAN KADAR - BUDUĆNOST MUP-a

Lukač je naglasio da je u protekle četiri godine mnogo urađeno na modernizaciji MUP-a, ali i u pogledu obuke i školovanja mladog kadra.

Najprije je, kaže on, transformisana Visoka škola unutrašnjih poslova koja sada funkcioniše kao Fakultet bezbjednosnih nauka u sastavu banjalučkog Univerziteta čime je školovanje kadra MUP-a podignuto na znatno veći nivo jer sada postoji mogućnost drugog i trećeg ciklusa školovanja.

Lukač je naveo da je dolaskom na čelo ovog ministarstva zatekao 450 ljudi koji su završili Visoku školu unutrašnjih poslova ali su bili bez zaposlenja, te se zbog toga odmah ušlo u proces njihovog zapošljavanja.

"S obzirom da nije bilo slobodnih mjesta sa visokom stručnom spremom, otvarali smo konkurse sa srednjom stručnom spremom na koje se odmah prijavilo 350 ljudi da rade kao policajci bez obzira na to što imaju fakultet, jer im je stalo da dobiju posao. Mnogi od njih su kasnije dobili radna mjesta sa svojom stručnom spremom, odnosno pomjerali smo ih na višu i visoku stručnu spremu u zavisnosti od potreba i odlaska ljudi u penziju.

Na taj način ljudima smo omogućili da dođu do posla i mislim da je to kadar za budućnost. To su mladi ljudi koji su krenuli od početka, naučili su policijski posao od osnova i oni su kadar koji je potreban MUP-u Srpske", istakao je Lukač.

On je podsjetio da je ranije u većini tadašnjih centara javne bezbjednosti prosjek godina zaposlenih policajaca bio 44, 45 godina, a na 1.000 zaposlenih ljudi bilo je četiri do pet onih koji su imali do 25 godina što je, kako kaže, bio apsurd.

"Promjenom zakona o PIO, omogućili smo kolegama odlazak u zasluženu penziju, a sa druge strane i školovanje mladih ljudi za potrebe MUP-a. U prvoj generaciji smo odškolovali 130 kadeta koji već rade kao policajci, a trenutno generacija od 240 ljudi završava praksu i od oktobra počinje da radi u MUP-u. Za ovu godinu smo već sproveli selekciju i u oktobru kreće nova generacija od 330 kadeta koje školujemo na Policijskoj akademiji", pojasnio je Lukač.

On je u intervjuu Srni naveo da su odškolovane i dvije generacije od 78 ljudi za specijalnu jedinicu koji su prošli rigoroznu selekciju i već su u sastavu Specijalne antiterorističke jedinice.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske je naglasio da je, zajedno sa generacijom koja treba u oktobru da krene na Policijsku akademiju, odškolovano 766 mladih ljudi.

"To je broj, koji je ostvaren za vrijeme mog mandata i koji je veći od ukupnog broja odškolovanog kadra od kada postoji policija Republike Srpske. Ti mladi ljudi su novi potencijal i nova snaga MUP-a, oni su prošli veoma dobru selekciju, školovanje i praksu i danas već na ulicama Republike Srpske možemo da vidimo mlade policajce u novim uniformama koji našim građanima ulivaju povjerenje i daju nadu da su upravo to ljudi koji mogu da se brinu o njihovoj bezbjednosti", istakao je Lukač.

Uz zapoljšavanje koje se otvorilo odlaskom u penziju određenog broja ljudi, u MUP-u je u protekle četiri godine zaposleno i 136 državnih službenika i 96 namještenika.

"Sa generacijom pripravnika koji u oktobru treba da zasnuju radni odnos u MUP-u i uz generaciju od 333 nova kadeta koji kreću na Policijsku akademiju, te kroz policijske i državne službenike, kao i namještenike u mom mandatu biće zaposleno skoro 1.500 ljudi. Veoma sam ponosan na tu činjenicu, jer su to uglavnom mladi ljudi, tu je skoro 1.500 porodica koje imaju obezbijeđenu egzistenciju i koji će ostati u Republici Srpskoj što je od velikog značaja i za MUP i za Republiku Srpsku", istakao je Lukač.

Od ukupnog broja zaposlenih, 50 policijskih službenika je iz reda porodica poginulih boraca, dok je njih 31 zaposleno kao državni službenici ili namještenici.

"Ukupno 81 lice je zaposleno iz reda porodica poginulih boraca čime smo željeli da se odužimo njihovim očevima koji su uglavnom bili pripadnici MUP-a, a koji su dali svoje živote i za MUP i za Republiku Srpsku. To je samo jedan gest zahvalnost za žrtvu koju su oni dali i želja da pokažemo da ti ljudi, kao i njihove proodice nikada ne smiju biti zaboravljeni", naglasio je ministar unutrašnjih poslova.

POLICIJA OPREMLJENA SAVREMENIM NAORUŽANJEM I UNIFORMOM

Lukač je naglasio da je jedan od veoma bitnih segmenata u radu MUP-a da se obezbijedi i adekvatna oprema za svakog policajca da bi on mogao svoj posao da radi na kvalitetan i pravi način.

"S tim ciljem, u protekle četiri godine preduzeli smo mnoge korake, jer se ranijih godina, nažalost, nije ulagalo u opremu i to nam se osvetilo i u terorističkom napadu u Zvorniku kada je jednom od policajaca blokirao pištolj koji je star 40 godina, a kojim je pokušao da se brani i tom prilikom je ranjen. Shvatili smo da takve situacije više ne možemo da dozvolimo, da ne smijemo da rizikujemo živote naših policajaca, da oni moraju da budu opremljeni.

U protekle četiri godine uloženo je mnogo u opremanje MUP-a, posebno Specijalne antiterorističke jedinice koja je dobila potpuno novo savremeno oružje koje koriste najbolje jedinice u Evropi i svijetu, nove pištolje i oružje dobile su sve naše jedinice za podršku, posebne snage policije opremljene su dugim cijevima... Kada sve saberemo, za oružje u MUP-u Srpske uloženo je oko 10 miliona KM što nikada do tada nije bilo, niti su u tako kratkom periodu izdvojena tolika sredstva", rekao je Lukač, podsjetivši i da je oko sedam miliona KM uloženo u nove kvalitetne, brendirane uniforme kakve nosi američka policija.

Govoreći o izgradnji Centra za obuku u Zalužanima, Lukač je naglasio da je to kapitalni projekat koji je od velikog značaja za MUP i za Republiku Srpsku.

"Tu će biti smještena Specijalna antiteroristička jedinica, sve jedinice za podršku, Uprava za pratnju i obezbjeđenje ličnosti, za borbu protiv terorizma, kao i Uprava za organizovani kriminalitet. Kroz Centar za obuku kao novu organizacionu jedinicu proći će svi policajaci Republike Srpske koji treba da prođu posebne vidove obuke, a naročito Specijalna antiteroristička jedinica i sve jedinice za podršku", pojasnio je Lukač.

On je dodao da će u Centru za obuku pored prostorija za smještaj, biti i savremene prostorije za trening, taktičku i fizičku obuku, strelište na otvorenom, te zatvorena strelišta koja će biti potpuno automatizivana, sala za trening i vanjski poligoni za fizičku obuku.

"U Centar za obuku do sada je uloženo skoro 10 miliona KM i veoma smo ponosni na ovaj kapitalni projekat koji je od velike važnosti za pripadnike MUP-a koji će imati sve što im je potrebno na jednom mjestu", rekao je Lukač, naglasivši da je Vlada prepoznala potrebu MUP-a Republike Srpske za postojanjem ovakvog centra, jedinstvenog u regionu i da je pokazala svoju iskrenu želju da uloži u budućnost svoje policije, što ujedno i ulaganje u bezbjednost građana Republike Srpske.