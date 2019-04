Ukinute parking zone i pojeftinio parking

Umjesto marku Teslićani će ubuduće sat vremena parkinga plaćati pola marke. Pojeftinila je i dnevna parking karta sa tri na dvije marke. Ukinute su i parking zone, te će građani istu cijenu plaćati u svim dijelovima grada.

- Mislim da je to dobro, 50 odsto praktično jeftiniji. To je za nas vozače vrlo dobro.

- Sad je cijeli dan 2, a bio je 3. To je super dobro, ali nije ni bio skup prije 3 marke. To je normalno 3 marke, to je 1 i po evro. Možda bi bilo dobro da ima još više ovih parkinga, da su skuplji ali da ih ima još više.

Po novom cjenovniku parking karte se naplaćuju od 1. aprila. Novina je i da su pojeftinile mjesečne, polugodišnje i godišnje parking karte.

"U smislu pretplate na parkiranje na mjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou došlo je do izmjena. S tim što je godišnja parking karata sa dosadašnjih 120 KM smanjena na 100 KM, polugodišnja sa 70 na 60 KM, a mjesečna sa 20 na 15 KM", kaže Igor Jovanović, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Teslić.

Sve to urađeno je na zahtjev građana i inicijativu Kluba odbrnika SNSD-a u lokalnom parlamentu, kaže predsjednik Kluba Mišo Stojanović. Tvrdi da je Teslić imao najskuplje cijene parkinga u odnosu na opštine i gradove u okruženju.

"Insistiraćemo u narednom periodu i na uređenju parking mjesta. S obzirom da u Tesliću ima dobar broj parking mjesta koji se naplaćuje, a nisu uređeni, asfaltirani, obilježeni i smatramo da to tako ne treba da ostane pa ćemo ići i u tom pravcu", kaže Mišo Stojanović, predsjednik KLuba odbornika SNSD-a u SO Teslić.

Izmjenu Odluke o javnim parkiraliština teslićka Skupština opštine donijela je na sjednici u decembru prošle godine. Osim jeftinijeg parkinga, najznačajnije je ukidanje crvene i plave zone, te formiranje jedinstvene zone sa istom cijenom parkiranja.