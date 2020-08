UKC RS: Pridržavanjem mjera omogućiti djeci polazak u školu

"Majka sam troje djece, odnosno tri školarca i molila bih građane da se ponašamo ovih dana odgovorno pred početak školske godine, da nosimo maske, da smanjimo kontakte, jer ćemo na taj način i smanjiti broj oboljelih od Kovida i da omogućimo našoj djeci da sjednu u školske klupe", izjavila je Tatjana Malešević, medicinska sestra.

To je samo jedna od poruka koju su poslale, prije svega majke djece školskog uzrasta, a potom i doktorice i medicinske sestre u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. One su na prvoj liniji odbrane. Svakodnevno su u kontaktu sa zaraženim pacijentima, bore se za njihove živote. Broj oboljelih je u porastu, kao i broj onih čije je zdravstveno stanje kritično, a to su u posljednje vrijeme sve više mlađe osobe. Sada ove majke i zdravstvene radnice apeluju na građane da strogim pridržavanjem preventivnih mjera utiču na smanjenje prenošenja infekcije, kako zbog sebe, tako i ostalih, a prvenstveno naših najmlađih i njihove budućnosti.

"Sedam dana pred početak školske godine epidemiološka situacija ne samo da nije pod kontrolom, nego je sve gore i gore. Zato vas molim da se odgovorno ponašate, da nosite masku, da poštujete socijalnu distancu, da se ne okupljate, to je mali ulog, a moguća dobrobit je velika. Dozvolite da odemo na godišnji odmor, da i mi možemo slobodno da se ponašamo, da djeca mogu da nam idu u školu", rekla je Biljana Zlojutro, Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane.

"Molim vas, ono što želim naglasiti je da prestanete negirati postojanje Kovid infekcije. Ona je tu, može zahvatiti sve, od novorođenčeta do starije populacije i to je smrtonosna bolest, bolest od koje se umire", ističe Vedrana Malešević, Klinika intenzivne medicine za nehirurške grane.

"Apelujem stanovništvu da se nastavi pridržavati svih preporučenih mjera od strane Ministarstva zdravlja, jer prevencija u ovom slučaju je od značaja, jer se radi o oboljenju za koje još uvijek ne postoji lijek", dodaje Malešević.

Medicinske sestre Sanda i Dijana “od prvog sata“ pandemije u Srpskoj rade u Kovid bolnici. Pozivaju sve da se ponašaju odgovorno i tako omoguće djeci da se vrate u školske klupe, jer, kako kažu, škola nije izvor zaraze, već su to neodgovorne osobe.

"Da prepoznaju neodgovorna lica u svojoj okolini, pa ako treba i da ih prozovemo, da zaštitimo svoju djecu", kazala je Sanda Matić, medicinska sestra.

"Imamo veliki broj odraslih pacijenata oboljelih od Kovida 19 sa teškom kliničkom slikom i mislim da niko od nas ne želi da nam se to desi i sa djecom", smatra Dijana Đerida, medicinska sestra.

Zdravstveni radnici od početka imaju istu poruku, pridržavajte se propisanih mjera – nosite zaštitne maske, držite fizičku distancu, izbjegavajte masovna okupljanja, sačuvajte prvenstveno naše najmlađe, a onda i sve ostale. Međutim, sudeći po brojkama, konstatno ima onih koji ih ne čuju.