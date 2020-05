UKC RS: Lažne informacije uznemirile građane Republike Srpske

Laž je da je univerzitetski klinčki centar Republike Srpske novi klaster. Neistine, dezinformacije i i gnusne laži iznesene su na račun kliničkog centra, jasno je to poručilo rukovodstvo ove ustanove. Tačno je da je od 3.000 zaposlenih zaraženo njih 52 ali ta brojka je najmanja u regionu kada je riječ o zaposlenima u zdravstvenim ustanovama. Ono što nije tačno je informacija po kojoj je juče došlo do iseljavanja pacijenata sa UKC-a. Radilo se o izmještanju radi dezinfekcije, pojašnjavaju. Ipak takva jedna dezinformacija bila je dovoljna da izazove paniku među pacijentima ali i njihovim porodicama, kažu sa UKC-a.

"Imali smo stotine poziva ja sam lično imao preko 200 stanovnika RS koji su me da zvali da li da dolaze po majku oca, što je nedopustivo", izjavio je Vlado Đajić, direktor UKC RS.

"Mi smo ispod prosjeka mnogih svejtskih centara kada znamo kolika je mogućnost zaražavanja zdravstvenih radnika, ne postoji 100% zaštita da, imamo primjer da sestre moraju da podignu, presvuku, pacijenta da se pomjeri maska dakle to je minimalan broj zaraženih u odnosu na broj zaposlenih", dodaje on.

Broj oboljelih je daleko veći u regionu i svijetu jer je jasno da je medicinsko osoblje izloženije zbog konstatnog kontakta za oboljelima poručuju ljekari. Paradoksalno je, kažu, to što danas uopšte objašnjavamo otkud bolesni u bolnici.

"Morate da shvatite da su zdravstveni radnici to koji su podložniinfekciji kao i bilo ko drugi, vi možete da izbjegnete kontakt sa zaraženima ali mi to vrlo često nismo u prilici", kaže Slobodan Hajder, pomoćnik direktora za medicinske poslove u UKC RS.

Ipak oni koji su neposrednom kontaktu sa najtežim bolesncima od Covida 19, uspješno se bore. Na infektivnom odjeljenju nema zaraženog osoblja iako svakim satom duže koji porvedu pod opremom rizik od oboljenja je veći. Logično je poručuje načelnica klinike da što epidemija duže traje ima više zaraženih pa i medicinara. Tvrdi, nema govora o tome da je UKC novo žarište korona virusa.

"O kliničkom centru kao klasteru ne može se govoriti, nije klaster kad imate 140 pacijenata koji su pozitivni, na oo 140 pacijenata dođe mnogo više zdravstvenih radnika svi oni nose zaštitnu opremu ali ona nije stopostotna a oni su i u socijalnom dodiru, idu u prodavcnice, kreću se i mimo zdravstvenih ustanova i tamo mogu da dobiju infekciju", ističe Antonija Verhaz, načelnik Klinike za infektivne bolesti UKC RS.

Virus u srce UKC-a mogli su da unesu i pacijenti. selekcija pacijenata koji ulaze u UKC je rigorozna. Prolaze trijažu, budu testirani a do rezultata testa izolovani. Medjutim najveći izazov su oni pacijenti bez simptoma posebno ako se uzme u obzir da je kroz Centar urgente medicine, samo u aprilu prošlo 3 4000 pacijenata i urađeno 314 operacija i hiruških intervencija.

"Radimo da svakog suspektnog pacijenata koji dolazi testiramo ti pacijenti se pratem rade im se testovi, nakon dva negativna mogu ući u medicinski blok", objašnjava Dragan Rakanović, načelnik Centra urgentne medicine UKC RS.

Mjere postupanja, jasni protokoli utvrđeni su od prvog dana borbe, tvrde u UKC-u. Ipak, spremni su za svaki vid kontrole i odgovornosti. Histerija o iseljavanju UKC-a posljednje je što se trebalo da desi. Zato pozivaju da se informacije crpe isključivo iz zvaničnih kanala, a kolegama kojima nešto nije jasno da dođu i lično se uvjere kako borba sa kovidom izgleda.

"Ne možemo pretvoriti KC u rijatli, uživo prenositi konferencije međusobne sa kolegama i dovoliti kolegama koji nisu u meritumu i koji ne rade ništa da iznose neprovjerene ocjene, nekoliko kolega je iznijelo informacije koje su neprirodne a ih sve pozivam neka dođu da rade sa nama neka vide kako je", pojašnjava Nenad Stevandić, zamjenik generalnog direktora UKC-a.

Kako je, najbolje znaju oni koji su više od 60 dana po 24 sata na poslu. Nisu zaslužili da o njima govori kao da su nešto pokvarili a konstantno su na prvoj liniji odbrane i spasili su već nekoliko stotina života.

"Mnoge koleginice nisu svoju djecu zagrlile dva mjeseca mnogi svoje roditeje svoju porodicu nisu mogli zagrliti 2 mjeseca i ne mogu da im se još jednom zahvalim baš zato što narod okolo svašta govori protiv tih ljudi koji su stvarno žrtve i bore se cijelo ovo vrijeme", smatra Slađana Vranješ, pomoćnik generalnog direktora za zdravstvenu njegu u Univerzitetsko-kliničkom centru.

Ne ide ljekarima na ruku ni to nema određen lijek kojim bi se korona virus liječio.

"Šta je razlika u odnosu na nekakve prethodne sezone u odnosu na sada to je jedna činjenca koju ne smijemo zaboraviti a to je da se radi o virusu za koji nema lijeka", poručio je Peđa Kovačević, načelnik Klinike za intezivnu medicinu za nehirurške grane UKC-a RS.

Znajući za takve podatke u UKC-u su se još u januari počeli pripremati za borbu sa korona virusom. Infektivna klinika je još tada proširena, ubrzo adaptirana stara hirurgija, osoblje preusmjereno na klinike koje su se sremale za najviše posla.

"Sve smo to sprovdili sve ovo vrijeme i zahvaljujući tome imamo mali broj pacijenata koji je ušao u Centralni medicinski blok medjutim morate da znate da svi pacijenti nemaju odmah simptome", kazala je Zvjezdana Rajkovača, pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC RS.

Da nije neuobičajeno da oboljelih ima među zdravstevenim radnicima, poručuje i ministar zdravlja i socijalne zaštite. I pored toga kako kaže o UKC-u se ne može govoriti kao o klasteru a pojava virusa će se detaljnije ispitati.

"Kako je došao virus to je drugo pitanje, mogli su ga donijeti radnici i pacijenti iz vana i to nije ništa neuobičajeno ali je stvar poštovanja određenih protokolola koji moraju biti striktni kada je to u pitanju", kazao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Iz UKC-a napominju i da ova ustanova ima dovoljno i opreme. Ali isto tako i da je ustanova u kojoj je smješten najveći broj pacijenata i da je trenutno medju njima 49 teško oboljelih. Ljekari poručuju u njihovom poslu neće ih omesti oni koji u ovakvoj situaciji šire paniku medju građanima jer od korona virusa mogu biti gore lažne vijesti i neprovjerene informacije zarad senzacionlizma kojem u ovom u sitaciji najmanje ima mjesta