Ubijaju li generala u Hagu: Zašto se kriju originalni nalazi?

Porodica i tim odbrane nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, kao i sam general, pitaju zašto se od njih kriju originalni nalazi kojima je on bio podvrgnut zbog problema sa debelim crijevom i o njegovom zdravstvenom stanju uopšte, te kakve su krajnje namjere i motivi toga, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

"Porodica se toga plaši. Zašto se to krije od nas i od generala u krajnjoj liniji, a drugo je zašto odugovlače. Problem je u tome što sa odugovlačenjem sa predajom originalnih dokumenata mi sada nemamo poverenje šta su njihovi motivi zaista", rekao je on.

Darko Mladić je rekao da u Hagu zvanično smatraju da je general u ovom trenutku slab za operaciju, da postoji rizik da bi ukoliko bude operisan bio previše slab i mogao da podlegne, te da im je zato potrebno vrijeme da ga ojačaju.

"To znači da mu poprave krvnu sliku, pre svega. To ima smisla sa medicinske strane. Ako je tačno da to nije maligno, onda ne postoji rizik, ne treba hitno operisati i naši doktori su se isto sa tim složili da, ukoliko nije maligno da ne treba žuriti, iako to njega iscrpljuje i donosi mu teškoće", rekao je Mladić i ponovio da je problem što se ne zna kakav je stvarni nalaz.

On je rekao da, takođe nema informaciju da li je njegovom ocu uveden poseban režim ishrane niti da li je preduzeto nešto da mu se poboljša krvna slika.

U vezi mogućnosti da generala Mladića pregledaju srpski ljekari, Darko Mladić je rekao da u Hagu sada to ne odbijaju.

"Sada ne odbijaju. To je deo podneska koji je u petak, 28. februara, fajliran, međutim oni su - Sekretarijat zabranili da se to u javnosti vidi, ali se on juče video u javnosti na portalu, tako da ja mislim da mogu da komentarišem to", dodao je Darko Mladić.

On je naveo da je Mladićev tim tražio da Sudsko vijeće dozvoli da obje strane formiraju multidisciplinarne timove koji bi sve to ispratile.

"Znači, da se obave svi potrebni pregledi generala, sa neophodnom aparaturom u bolnici, a ne kao prošli put kada je obećano da će moći da ga pregledaju, a onda kada su ušli mogli su da koriste samo stetoskop. Faktički, mi smo tražili da ga multidisciplinarni tim pregleda i utvrdi stanje i sposobnost da učestvuje dalje u procesu", pojasnio je Darko Mladić.

U vezi nedavnih medijskih objava da je njegov otac preminuo, Darko Mladić je rekao da je neko plasirajući tu informaciju možda imao namjeru da natjera odbranu i njega lično da bez ikakve medicinske dokumentacije komentariše generalovo zdravstveno stanje što bi, kako je naglasio, narušilo njihov kredibilitet.

"Mi sada komentare dajemo na osnovu onog što smo dobili od njih, konačno poslije dva meseca kašnjenja, a opet nismo dobili originalne dokumente, snimke, nismo dobili rezultate biopsije, niti izveštaj lekara koji je radio kolonoskopiju, nego smo dobili sve prepričano od osoblja u pritvoru", ukazao je on.

Darko Mladić je rekao da se njegov otac dobro drži, mada je malo slabiji.

"Mislim da se on čak namerno drži vedrije nego što bi trebalo, neće da sikira majku, porodicu, on se uvek trudio da bude najači", zaključio je Darko Mladić.