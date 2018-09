Ubačeno 40 miliona KM za miješanje u izborni proces

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su Britanci i Amerikanci obezbijedili ukupno 40 miliona KM za razne organizacije, medije i grupe posredstvom kojih se direktno miješaju u izborni proces u BiH.

Dodik je rekao da je Republika Srpska i ranije na to upozoravala, ali da očigledno jedan dio javnosti to ne želi da tretira kao nešto ozbiljno.

On je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je potencirao ovo pitanje i naveo da i Srpska raspolaže informacijama koje je rekao Vučić.

Dodik je istakao da je u BiH došlo 40 Britanaca, od kojih je pet u Banjaluci gdje se svaki dan bave pitanjima destabilizacije, kao što se i stara američka administracija bavi pitanjima izbora.

On je naveo da se iz stranih ambasada pozivaju ljudi koji su na listama i sa kojima se navodno razgovara demokratski, a u suštini sugeriše način ponašanja.

Pogledajte snimak konferencije za novinare!

"Imamo tačne podatke kada se razgovaralo i šta je rečeno", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Predsjednik Srpske je istakao da se pokušava obezbijediti podrška određenim licima, te da je evidentna britanska podrška srpskom članu Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću.

"Kao član Predsjedništva BiH ću insistirati na ukidanju stranog miješanja, što Ivanić nije sposoban i neće, da se dijalog između stranaca i institucija vlasti na prostoru BiH odvija u okviru standarda koji su za sve normalne zemlje potrebni, izbaciti ih iz bilo kakvog upliva i mogućnosti da se bave makro ili mikro pitanjima na nivou BiH", rekao je Dodik.

On je dodao da mora biti ukinut i visoki predstavnik, kao i strane sudije u Ustavnom sudu BiH.

"Tražiću od Predsjedništva BiH da odmah donese takav stav. Mladen Ivanić to nikada nije tražio i on je presjedio svoj mandat. Tražiću da se poštuje Ustav onakav kakav je napisan, a ne kako je iskreirana neka situacija vanustavno u BiH i staviću na prvom mjestu Republiku Srpsku u svim odlukama", poručio je Dodik.

On je napomenuo da na toj funkciji neće raditi protiv Bošnjaka ili Hrvata, ali će veoma energično i borbeno zastupati i braniti stavove srpskog naroda i Republike Srpske.

"Ako je Predsjedništvo BiH to što jeste - izvršni organ, vrijeme je da se umanji uloga Savjeta ministara BiH i da se vrati na ustavnu poziciju, a to je pomoćni organ Predsjedništva. To će biti moj cilj bez obzira što je visoki predstavnik nametnuo neki zakon o Savjetu ministara", istakao je Dodik.

On je rekao da se Ivanić hvali izvođenjem jedinice Oružanih snaga BiH na proslavu Dana Republike Srpske, ali i time da nije obnovljena tužba BiH protiv Srbije za agresiju i genocid, iako je to normalno da uradi, pa čak i daleko više od toga.

"Sporno je što jedinica nije bila u defileu povodom Dana Republike i bila je stavljena u ćošak. Ako je to njegov uspjeh, onda ne možete racionalno da razgovarate. Ili, pak, neka priča o tužbi koja je već bila donesena, a radilo se o vanrednom pravnom lijeku, zato što je on navodno napisao neko pismo, što je bilo sasvim normalno i očekivano da se to uradi u okviru poslova. To je nešto što je potpuno periferno", naglasio je Dodik.

On je naveo da se Ivanić na nivou Predsjedništva BiH nije zalagao da zaštiti ustavnu poziciju Republike Srpske, kao ni ostali u vlasti na nivou BiH.

"Pokušao je sve da delegira na Republiku Srpsku i to je činio zajedno sa strancima. To je ista ona strana politika koju svaki dan vidimo ovdje, a to je - daj samo Republici Srpskoj `nakalemi` što veći broj problema, kvalifikuj je negativno, mada je kod nas stabilna situacija, svidjelo se to nekome ili ne", rekao je Dodik.

On je rekao da je aktuelna vlast u Srpskoj obezbijedila opstanak Republike Srpske i polaže račune za svoj rad, dok se Ivanić, koji je vlast na nivou BiH, bavi socijalnim pitanjima u Srpskoj, za šta nije nadležan.

"Zašto nas nije zaštitio kada je bila u Savjetu bezbjednosti UN rezolucija da je srpski narod genocidan? Pobjegao je. Bio sam svjedok kada ga je Tomislav Nikolić zvao i tražio da se zakaže sjednica Predsjedništva BiH o toj temi, jer je bilo logično. Nema zemlje na svijetu, ako se neko pitanje nađe na Savjetu bezbjednosti UN, da ta zemlja nema stav", rekao je Dodik.

On je naglasio da aktuelna vlast u Srpskoj ostavlja stabilne institucije, politički sistem, finansije i da niko ne spori da ima određenih problema.

Dodik je naveo da je potrebno bolje funkcionisanje javnog sektora i da se problemi u zdravstvu rješavaju pravljenjem novih bolnica.

"Radimo sistematski, ne mogu se za jednu noć riješiti svi problemi. Imamo stabilan penzioni sistem koji isplaćuje obaveze bez zastoja. Imamo namjeru da povećamo plate prosvjetnim radnicima za osam odsto, što je već planirano budžetom od januara", rekao je Dodik.