U Srpsku stiže 98 njenih građana iz Tirola

U prethodna 24 časa kroz republičke granične prelaze u Srpskoj prošlo je 25 osoba, a u karantinima lokalnih zajednica nalazi se 257 njih, rekao je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i načelnik Republičkog štaba za vanredne situacije Milan Novitović.



On je dodao da se u narednom periodu očekuje dolazak u Srpsku 98 njenih građana iz Tirola.

– U našim graničnim karantinima nije smješteno puno ljudi, što je posljedica mjera u zemljama okruženja. Kako Italija, Austrija i druge zemlje EU budu olakšavale kretanje, tako će i priliv građana u BiH biti veći – rekao je za BHT1 Novitović.

On je podsjetio da se građani Republike Srpske u graničnim karantinima zadržavaju 24 časa, pa se upućuju u lokalne karantine, dok se građani FBiH uz pratnju pripadnika MUP Republike Srpske prate u Federaciju BiH.

– Iako je obaveza BiH da sve svoje građane prihvata, sad u posebnoj proceduri moramo da damo izjavu da prihvatamo da oni uđu u BiH. To posebno važi za one koji dolaze iz regije Tirola, koja je bila u posebnim mjerama izolacije i kontrole. U narednom periodu očekujemo ulazak 98 građana iz Srpske. Smještajni kapacitet graničnih karantina je od 600 do 800 osoba – rekao je Novitović.

On je naglasio da Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske u posljednjih sedam dana ima izuzetno dobru saradnju sa Federalnom upravom civilnih poslova i njihovim novoosposobljenim graničnim karantinima.