U Srpskoj više oporavljenih nego zaraženih virusom korona, 19 novih slučajeva

Sa novih 19 slučajeva pozitvnih na Kovid-19, u Republici Srpskoj je broj zaraženih porastao na 564, ali je zato broj oporavljenih premašio one koji se još bore sa virusom.

Po prvi put od početka pandemije, više je onih koji su iz borbe sa virusom korona izašli kao pobjednici. Podaci su jasni, u Srpskoj je trenutno 247 oboljelih, a 300 izliječenih.

U protekla 24 sata, testirano je 209 osoba, a novi slučajevi zabilježeni su u Banjaluci, Kotor Varošu, Oštroj Luci, Kozarskoj Dubici, Čelincu, Laktašima i Prnjavoru. Među novozaraženima su i jedan zaposleni i dva korisnika u Domu za stara lica u Kneževu.

Test je bio pozitivan i kod jednog njegovatelja u Domu za stara lica u Banjaluci. To, kaže ministar zdravlja Republike Srpske, ne znači da je virus ušao među najosjetljivije kategorije, već da je na vrijeme otkriven.

"Ono šzo hoću da kažem da su u oba ova slučaja, već preduzete mjere epidemiološke, kada je u pitanju uzimanje uzoraka licima koja su u visokorizičnom kontaktu, preduzete su i mjere dezinfekcije porostora i izdata je mjera kako dalje da se zbrinjavaju lica u ovim ustanovama. Kada je u pitanju privatni dom u Kneževu uzet je 21 uzorak od kojih su ova tri pozitivna, a ostalih 18 je bilo nmegativno. Plus što i dalje uzimamo uzorke svih korisnika doma. Isto će biti i sa Domom za starija lica koji je u privatnom vlasništvu u Banjaluci", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Nastavlja se testiranje visokorizičnih kontakata oboljelih iz domova za starija lica. Počelo je i testiranje radnika na kasama, ali i inspektora. Kako se Republike Srpska nosi sa pandemijom, zadovoljni su i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

"Mi pratimo epidemiološku, odnosno pandemijsku situaciju u cijelom svijetu, a naročito u BiH i Republici Srpskoj. Ono što možemo da kažemo, jeste da uviđamo ono što smo očekivali, a to je zaravnanje krive što govori da su uvedene mjere efikasne i da se nismo suočili sa velikim brojem slučajeva koji mogu da ugroze zdravstveni sistem", istakao je Viktor Olšavski, šef Kancelarije SZO u BiH.

"Ono što svakako trebamo onemogućiti je masovo okupljanje lica na izletištima u smislu proslave samog 01. maja i to će biti prije svega zadatak smaog štaba i preporuka, da tako kažem, struke, kada je u pitanju kontorle širenja virusa. Kada govorimo o relaksaciji mjera, to podrazumijeva vraćanje određenih djelatnosti u smislu njihovog funkcionisanja i rada, ali to ne znači da će te djelatnosti funkcionisati na način kako su to nekada radili, prije nego što smo uveli ove mjere", naglasio je Alen šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Popuštanje, nakon što su utvrdili da je situacija stabilna, preporučuje i Glavni koordinacioni tim. Tako nešto najavljuju i u najvećem gradu u Srpskoj, jer je broj oporavljenih od virusa korona veći od broja aktivnih slučajeva. Ipak, kočnica će se povući ukoliko se brojke pogoršaju, kaže gradonačelnik.

"Uputićemo određene prijedloge i prema Republičkom štabu s obzirom da smo uklopljeni u Republičke mjere, kako bismo od 27. aprila vrlo dozirano i vrlo postepeno krenuli sa popuštanjem pojedinih djelatnosti. Govorimo o pojedinim oblastima u trgovini i pojedinim oblastima u ugostiteljstvu pri čemu ne mislim na usluživanje u objektima", istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Jedan od 300 građana Republike Srpske koje je izašao iz bitke sa virusom je i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Zlatan Klokić, nakon 36 dana i tri negativna testa vratio se u zgradu Vlade.

"Na početku kada je otkriveno da sam pozitivan na korona virus ovo sve sam doživljavao kao jedan pishološki test za mene, i zdravstveni test. Pokazalo se da sam čitav ovaj proces oporavka od korone prošao bez ikakvih tegoba bez ikakvih poteškoća. I uz pomoć prijatelja i uz pomoć porodice rekao bih da sam položio taj test. I sada se vraćam redovnim aktivnostima", naglasio je Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

U Srpsku je danas stiglo i novih pet hiljada testova koje je donirala Svjetska zdravstvena organizacija. Donacije su Srpskoj proteklih dana stizale iz nekoliko zemalja.

Republički štab za vanredne situacije danas je razmatrao raspodjelu onih iz Malezije, Turske i Slovenije. Donaciju Slovenije je Srpska u potpunosti ustupila Federaciji BiH.