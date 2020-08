U Srpskoj neće biti stacionirani migranti, bez obzira na želje iz Federacije BiH. Poručuje to Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Ulazak prema Evropi je najlakši kroz Unsko-sanski kanton i to oni savršeno dobro znaju. Predsjedništvo je, na posljednjoj sjednici, dalo zadatak Savjetu ministara da sa svim zemljama potpiše sporazum o readmisiji. Naš zadatak je bio da spriječimo migrante da vrše torturu nad ljudima u Srpskoj, što smo ispunili, kaže Dodik.

"Oni ne žele da ostanu ovdje, to što sad ovdje iz Federacije hoće nama da prebace da mi pravimo ovdje punktove, odnosno sabirne centre, da mi brinemo o njima, to je naravno propala stvar. Oni savršeno dobro znaju da se to neče desiti. Sami migranti, jutros sam dobio izvještaj o tome, ti autobusi koji su dovezli migrante do entitetske linije, kada su bili istovareni bukvalno iz autobusa su se zaokrenuli i ponovo vratili. Sada vidim da linijama autobuskim dovoze pune autobuse migranata negdje na prostor RS pokušavaju da to urade, naša policija sve to evidentira i sprečavaćemo takvu vrstu priče", kaže Dodik.

Potrebno je koristiti sva predviđena pravna i druga sredstva da se migranti vrate tamo odakle su došli. Neće biti migrantskih kampova u Srpskoj. Treba da se vraćaju odakle su došli, kaže Željka Cvijanović, predsjednik RS. Ne možete biti ozbiljna zemlja ako vam može ulaziti ko hoće, kad hoće i kako hoće, smatra Cvijanović.

"Oni nisu sastavni dio naše politike, ni naše vizure RS, ni onogo što želimo od RS da napravimo - ni u političkom, ni ekonomskom, ni u socijalnom ni bilo kojem smislu. Imate stalan problem, ja žalim svakoga ko ima tešku sudbinu. Ali, ovo su kretanja sasvim druge vrste, ovo su organizovana kretanja, masovna, sa ciljem, sa ljudima koji su aposlutno neprovjereni i neprovjerljivi na ovaj način", kaže Željka Cvijanović.

BiH, kao ni bilo koja druga zemlja zapadnog Balkana, ne može se sama izboriti sa migrantskom krizom, ali je od velikog značaja što se Predsjedništvo BiH, možda prvi put, usaglasilo o ovom pitanju, kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

Mi do sada nismo imali saglasnost o tim pitanjima unutar BiH i od samog početka migrantske krize jedino Republika Srpska u kontinuitetu potvrđuje svoje stavove oko migranata, kaže Tegeltija.

"Definitivno je jasno svima da neko do BiH, želi da napravi spavaonu za migrante iz različitih razloga i iz toga da se napravi jedan rezervoar iz kojeg će se u zemlje zapadne Evrope birati ko je podoban da dođe, ko ne, a ko će ovdje u nekom trenutku ostati. I postoji stav Savjeta ministara da one migrante koji nisu legalni koji nemaju zatjev za poltički azil da ostanu i tome slično, ne dolaze iz zemalja koje nisu ouhvaćene ratom da moraju da budu vraćeni u njihove zemlje, rekao je Tegeltija.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović nada se da će policija i Vlada Srpske iznaći adekvatna rješenja za problem migranata i da se taj problem, kakav je u Unsko-sanskom kantonu, neće preliti na prostor Republike Srpske. Bolje bi bilo da je BiH to rješavala na vrijeme, zajedničkim kapacitetima, nego ovo sad što imamo, jer ništa nam dobro neće donijeti to što prebacujemo problem jedni na druge i sa jedne na drugu instituciju, kaže Čubrilović.