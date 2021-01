U Srebrenici nije bilo nijednog prigovora tokom izbora

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da u Srebrenici u toku izbora nije bilo nijednog prigovora na izborni proces koji bi mogao da bude osnova za bilo kakvo reagovanje Centralne izborne komisije (CIK).

Dodik je dodao da su Bošnjaci iz Federacije BiH (FBiH), prije svega iz Sarajeva, tek nakon što su vidjeli da su izgubili izbore u toj opštini digli medijsku halabuku i pokušali da naprave slučaj i u tome su uspjeli.

"Uspjeli su jer imaju svoje ljude u CIK-u, one koji izvršavaju naloge. Oni su i došli zato što su podobni. Došli su i u pogledu realizacije čitavog pristupa koji ide za tim da u nekim organima koje mogu da im obezbijede Bošnjaci, budu lojalni, podobni i podanički Srbi. Oni tamo postoje - od obavještajne službe, pa do sudova, tužilaštava, gdje pokušavaju da putem izbora Srba iz FBiH koji su po pravilu pažljivo izabrani, iz niza razloga uslovljeni, budu dio tih organa koji će donositi odluke kakve odgovaraju Bošnjacima", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a u proširenom sastavu.

Prema njegovim riječima, nemoguće je da je na dan samih izbora u Mostaru bilo nekoliko stotina prigovora i da je CIK rekao "u redu", a da su isti oni rekli da u Doboju i Srebrenici nije u redu.

"I to je dil koji prepoznajemo. Bošnjacima je bilo stalo do toga da se nekako dovedu u poziciju i ospore izbore u Srebrenici, a opoziciji u Srpskoj da to bude u Doboju. To je njihov dil i oni su izabrali - jednima treba Srebrenica, drugima Doboj i oni su se o tome dogovorili. Taj politički dogovor se realizovao i u pogledu ove odluke", rekao je Dodik.

On kaže da je u argumentima (u žalbi o spornoj odluci CIK-a o poništavanju izbora u Doboju i Srebrenici) navedeno niz proceduralnih razloga.

"Šta očekivati od suda? Volio bih da on radi u skladu sa zakonom, ali poznato je da je upućena žalba sudu na odluku CIK-a da mimo roka koji je predviđen zakonom raspiše izbore i taj sud je potvrdio odluku CIK-a. Znači nepovjerenje je ovdje maksimalno u tom pogledu, tako da nema nikakvih očekivanja", rekao je Dodik.

Govoreći o izborima u Banjaluci, Dodik je napomenuo da niko nije smijenjen, pogotovo ne u izbornoj noći, već je samo rečeno da će on kao povjerenik ući u partiju i više se baviti time, kao što to i radi.

"Dakle, Igor Radojičić nije smijenjen sa funkcije predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka i to je nemoguće i nije u skladu sa Statutom. Rekao sam tada da ću se vratiti u Gradsku organizaciju i da ću zajedno sa našim ljudima rehabilitovati njenu snagu i pri tome ostajem", naglasio je Dodik.

Kada je riječ o situaciji u Tesliću, Dodik je rekao da će putem povjerenika biti analizirana situacija u ovoj lokalnoj zajednici.

"Naš cilj je da pripremimo partiju na najbolji način za naredne opšte izbore i mi ćemo to učiniti i u Tesliću i u svakom drugom mjestu širom Srpske", rekao je Dodika.