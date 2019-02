U Skupštini Trebinja sve manje opozicionih odbornika

Poslije debakla na prijevremenim izborima za gradonačelnika Trebinja i činjenice da im je u gradskom parlamentu ostalo toliko odbornika da se mogu prebrojati na prste jedne ruke, trebinjska opozicija uhvatila se za glavu. Od izbora se nisu oglašavali niti su novom gradonačelniku čestitali pobjedu.

Mirko Ćurić ne zamjera, ali zna ko je dokrajčio trebinjske opozicionare.

"Gospodin Vukanović je javno izjavljivao poslije izbora da su oni očekivali 40 odsto, ko je to dobio sa 40 odsto, znamo šta znači 40 odsto, to znači da ste svjesno išli da urušite jednog čovjeka koji je korektan čovjek koji je radio svoj posao. Međutim to cijepanje diplome i ostalo sve više liči na ovog drugog čovjeka, koji ga je na neki način iskoristio, pokušavajući da vrši ličnu promociju," rekao Ćurić.



No u trebinjskom PDP su kasno shvatili da ih Nebojša Vukanović vješto koristi. Dok je Sašu Borjana tapšao po ramenu Vukanović je skupljao sebi poene - shvatili su u PDP. Samo dan poslije izbora, poslanik SDS je na svom blogu objavio tekst o raskolu u redovima PDP-a, a ovi mu tek danas odgovorili saopštenjem.

"Očigledno da gospodin Vukanović pati od visine, on je eklatantan primjer samoljublja iliti prepotencije. Predsjedništvo PDP-a Trebinje jednoglasno i sa gnušanjem se ograđuje od njegovog teksta „Dan posle“ uz molbu da nam ubuduće ne pomaže i neka samoljubive pjesme o sebi pjeva negdje drugdje i sa nekim drugim," saopšteno je iz PDP-a.

I dok su Nebojšu Vukanovića u PDP-u dočelali raširenih ruku, aktivne i iskusne članove su ućutkali. Odbornik Zoran Anđušić isključen je iz Predsjedništva PDP-a, a uručili su mu i odluku da ne može zastupati interese njihove partije niti davati bilo kakve izjave. Anđušić je tu odluku prekršio pred kamerom ATV-a.

"Upoznao sam vrh partije sa tom odlukom, pozvao ih da riješe taj problem, oni i do dan danas to nisu riješili. Ja zbog obaveza prema svojim glasačima i građanima, koji su mi ukazali povjerenje, imam obavezu da se ponovo aktivno uključim u političko djelovanje, kako u skupštini tako i van nje," rekao je Anđušić.

O stanju u PDP-u ne žele govoriti partneri iz SDS. Kažu da i oni imaju pune ruke posla u svojim redovima.

"SDS očekuje jedan veliki posao u naredna tri mjeseca, unutarstranački izbori na svim nivoima, tako da će se definisati neke stvari. Trenutno stanje je stabilno," kaže Vidomir Begenišić, odbornik SDS-a Trebinje.

U trebinjskom parlamentu ostalo je svega šest opozicionara. Da je od njih slaba vajda, misli i potpredsjednik skupštine grada.

"Njihov rad je nekonstruktivan, ne vidim neku viziju ili nešto za šta će se uhvatiti, da mogu da baziraju svoje djelovanje na tome. Nemaju lidira koji bi mogao da ih predvodi," kaže Bojan Šapurić, potpredsjednik SG Trebinje.

Od lokalih izbora SDS je napustio jedan odbornik, a ostala su tri. Iz PDP-a su odmah na početku otišla dva, a sve je izglednije da se, poslije svega, ni Zoran Anđušić neće više zadržavati u njihovim redovima. Umjesto narodnog poslanika Ljubiše Krunića, u odborničke klupe sješće Zdravko Kašiković. Trebinjem se špekuliše da bi Kašiković odmah na početku mogao zastupati stavove DEMOS-a. Tako da će od prvobitnih šest, PDP-u ostati samo dva odbornika.