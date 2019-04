U SDS-u izbjegavaju priču o Mektićevom stavu da BiH treba da uđe u NATO

Članovi predsjedništva SDS-a sutra će zasjedati u Banjaluci, ali još nije poznato da li će se baviti jučerašnjim sastankom lidera te stranke i predsjednika Srbije. U Beogradu se, prema informcijama ATV-a, između ostalog, razgovaralo i o izjavama Dragana Mektića po kome BiH i Srbija treba da uđu u NATO. U SDS-u na tu temu danas nerado pričaju. Oglasio se jedino Dragan Mektić koji kaže da se čuo sa stranačkim šefom. Uvjerava da kritika zbog njegovih izjava nije bilo.

"Kaže bila milion posto korektna priča, kakvo je stanje u Republici Srpskoj, ja pomažem Republiku Srpsku, ja bih pomagao bez obzira ko je na vlasti, vi imate svoj stav, oćete u vlast nećete, ma kaže bila milion posto korektna priča, ma kaže nije pominjao čovjek," rekao je Dragan Mektić, član Glavnog odbora SDS-a.

Vukota Govedarica nije jedini od kog je Aleksandar Vučić zatražio odgovor da li je ono što je Mektić govorio o NATO-u zvaničan stav SDS-a. Kako saznajemo, priupitao je to i još neke visoko pozicionirane članove stranke. Većina ih danas ne odgovara na pozive, a iz vrha SDS-a su se odmah nakon Mektićeve izjave ogradili i poručili da je to njegov lični stav. Svoje stavove o NATO-u iznosio je i Mirko Šarović. Poziv SNSD-a na jedinstvo u Sarajevu Šarović je tumačio kao potrebu da se podijeli, kako je rekao, gorka pilula NATO-a. Moj stav o tome je jasan i nedvosmislen, kaže Milorad Dodik.

"SDS kroz izjave nekih svojih, od Šarovića pa do Mektića, stalno govori kako postoji opasnost da će Milorad Dodik, ako se prepusti, da će on uvaliti Republiku Srpsku u NATO. To su tad pričali kad smo ih pozvali da pravimo srpsko jedinstvo u Sarajevu, a odbili su to iz svojih razloga. Onda su govorili da je to vjerovatno iz tog razloga. Evo ja im kažem da nije i da oni savršeno dobro znaju moj stav o tome i da je NATO za nas neprihvatljiv," poručio je Dodik.

Time je SDS praktično sam sebe demantovao. Očigledno je i da sada pokušavaju da smire situaciju. Pred njima su velike odluke. Sutra će na predsjedništvu stranke izabrati delegate za skupštinu SDS koji će u maju birati novog lidera.