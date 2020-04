U Republiku Srpsku stigao medicinski materijal iz EU i Kine

38 respiratora, 11 rentgen aparata, zaštitne rukavice i odijela, maske i testovi za virus korona. Opremu vrijednu 150 hiljada maraka uručio je šef Delegacije Evropske Unije u BiH Јohan Zatler Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. EU nije zaboravila Republiku Srpsku. Niko ne može da se sa virusom izbori sam i zato je važna solidarnost, poručio je Zatler.

"Upravo smo isporučili važnu medicinsku opremu. To su maske, rukavice, 20.000 visokokvalitetnih testova. Zajedno je ukupno EU odvojila više od 300 miliona evra za BIH. To je puno novca to je 250 miliona za makrofinansijsku pomoć, to je 80 miliona za hitnu medicinsku pomoć, za pomoć malim preduzećima", kaže Johan Zatler, šef Delegacije EU u BiH.

Pored medicinske, EU je Republici Srpskoj obezbijedila i finasijsku pomoć

koja će omogućiti pružanje podrške oporavku privrede od posljedica epidemije virusa korona, poručio je srpski član predsjedništva BIH. Srpska je kaže, Milorad Dodik, zagledana u EU u vezi sa svakom drugom podrškom, ne samo u medicinskoj opremi i materijalu.

"Ovo je tek početak onoga što ćemo dobiti kroz respiratore 38, 11 rentgen aparata, i mnogo čega drugog što je potrebno upravo našem zdravstvenom sistemu. Ovo nam pomaže da budemo još bolji i organizovaniji. Ovo pomaže da zajedno pokažemo solidarnost koja je neophodna. Evo vi smo svjedoci ove značajne donacije moja zahvalnost i zahvalnost onome što će doći u budućnosti", kaže Dodik.

Evropska pomoć neće olakšati rad samo Institutu već svim zdravstvenim ustanovama koje u vrijeme epidemije virusa korona rade 24 časa dnevno, kaže V.D. direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Lična zaštitna oprema i zaštitna odijela biće raspoređeni ustanovama sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite čiji radnici imaju direktan kontakt sa pacijentima koji su pozitivni na virus korona, a u primarnom nivou zaposlenima u higijensko-epidemiološkim službama.

"Institut je u protekla 4 mjeseca zajedno sa institucijama Republike Srpske radio na pripremi mjera određenih smjernica, uputstava koje se i danas koriste po kojima i danas postupamo i ono što sa sigurnošću možemo reći to je da su upravo te smjernice i ti dokumenti dali rezultate. Kako bi sve te smjernice, odnosno sva ta uputstva mogli sprovesti u djelo, neophodna nam je lična zaštitna oprema koju smo danas dobili i još jednom smo zahvalni EU", kaže Branislav Zeljković, v.d. Instituta za javno zdravlje Republike Srpske.

U Srpsku je danas stigao i medicinski materijal iz Kine. Donaciju od po 1.000 komada testova, medicinskih maski, vizira, hirurških rukavica i zaštitne obuće Ambasador Kine u BiH Đi Ping uručio je ministru zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Ovo je, kaže Šeranić, uzvraćena pomoć, jer je Republika Srpska simbolično pomogla Kini na početku epidemije.

"Važno je da raznovrsna saradnja koja postoji na polju saradnje izmedju Republike Kine i Republike Srpske se i dalje nastavi. Želim vom prilikom da se u ime zdravstvenih radnika koji će svakako koorisiti ovu opremu, stanovništva Republike Srpske zahvalim NR Kini na svemu onome što su danas učinili i što čine za Republiku Srpsku", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.

Na ovaj način pokazujemo jedinstvo i da smo uvijek uz vas, poručio je Đi Ping. I dalje ćemo kaže, sprovoditi sve aktivnosti koje se tiču prevencije i kontrole.

"Iako nije riječ o velikoj količini donacije, mi u Kini kažemo da mala pomoć izdaleka predstavlja veliko prijateljstvo od srca.

Kineski narod zna da bude zahvalan i znamo da uzvratimo pomoć. Zato ćemo učiniti sve u okviru svojih kapaciteta da vam pomažemo", kaže Đi Ping, ambasador Kine u BiH.

Ovo je drugi dio donacije koji je Republika Srpska dobila od Kine u borbi protiv virusa korona.