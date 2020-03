U Republici Srpskoj proglašena vanredna situacija

U Republici Srpskoj proglašena je vanredna situacija. Odluku je, poslije sastanaka zvaničnika RS i sjednice donijela Vlada Republike Srpske.

Nažalost, nismo imali disciplinu i bilo je mnogo primjera gdje nisu poštivane propisane mjere. Postojalo je mnogo društvenih kontakata tamo gdje to nije smjelo biti, a rezultat ovoga jeste novo stanje i obaveza, rekla je predsjednica.

"Donosite odluku o vanrednoj situaciji i uspostavlja se štab koji vodi računa o svim aktivnostima koje su vezane za jednu ovakvu situaciju. Prošli put su bile poplave ovaj put je nešto drugo, problemi vezani za zarazu i to su aktivnosti koje su propisane. Vlada, odnosno taj štab će donositi odgovarajuće mjere, sarađivati sa svim onim koji su nadležni organi u jednoj ovakvoj situaciji i želimo da se stvari uozbilje", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik RS.

Sljedeći korak biće da Narodna skupština u skladu sa svojim ovlaštenjima nakon vanredne situacije proglasi i vanredno stanje. Sjednica Narodne skupštine biće održana što prije, a vanredno stanje diktira novi režim ponašanja u društvu i funkcionisanja institucija.

Situacija je teška zato što je neizvjesna. Sinoć ste mogli da čujete da je Njemačka zatvorila svoje granice i da je EU donijela odluku da zabrani izvoz medicinske opreme izvan EU. Moramo se tome prilagoditi rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je poručio da su predviđene sankcije za one koji se ponašaju neodgovorno nakon povratka iz inostranstva i nekontrolisano kreću, šireći virus.

"Nama se dešava to da jedan broj potpuno neodgovornih pojedinaca ignoriše sve apele, iznoriše svoja saznanja iz zemalja iz kojih dolaze i nekontrolisano se krećući prvih dana šire taj virus. Tako se desilo sa čovjekom iz Srpca, koji je zajedno sa više njih došao u nekom kombiju iz Njemačke i donio nam taj virus. To je potpuna nedgovornost. Naravno ne treba praviti hajku na ljude, nije ni on htio da to bude, ali je morao da bude odgovoran", kaže Dodik.

"Mi kao građani Srpske moramo zaštiti naše zdravstvene radnike kako bi mogli da nam pomognu. Zato uporno govorimo da se mora spriječiti da virus uđe u zdravstveni sistem jer bi to značilo da je desetkovan i da neće biti na raspolaganju građanima koji imaju potrebu za tako nečim", rekla je Željka Cvijanović.

Suština svih trenutnih i budućih mjera je da u nekoliko narednih sedmica pokažemo da smo odgovorni kako bismo probleme preduprijedili, riješili ili bar umanjili štetne posljedice korona virusa, poručili su zvaničnici Srpske.

"Građni ne trebaju da samoinicijativno dolaze u Institut ni u UKC radi testiranja. Niko neće biti testiran ko samoinicjatinvo dođe. Postoji jasna procedura i jasna definicija slučaja, ko se i kada testira. I samo oni koji dolaze uz adekvatnu dokumnetaciju iz nadležne zdravstvene ustanove, da li je to dom zdravlja ili UKC RS će biti podvrgnut testiranju. Svi ostali nemaju potrebu da se testiraju. Još jedna važna informacija za sve poslodavce i građane, ko je bolestan ostaje kući", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja RS.

Iz Vlade su demantovali lažnu vijest koja se na mrežama pojavila sa lažnim logom javnog servisa da će plate budžetskim korisnicima biti umanjene 70 ili 80 odsto. Premijer Radovan Višković je dao zaduženje MUP-u da pronađe osobu koja je informaciju objavila i izazvala paniku.

"Svi budžetski korisnici koji se finansiraju iz budžeta i sva fizička i pravna lica koja imaju potraživanja iz budžete biće isplaćeni kao što je i do sad bilo, biće izmirene sve subvencije i podsticaji koje je Vlada planirala u ovoj godini", rekla je Zora Vidović, ministar finansija RS.

"Koristim ovu priliku da poručim građanima RS da prate zvanične inforamcije koje objavljuju institucije RS. Molimo vas, da pratite zvaničan tviter nalog Vlade RS, zvaničnu fejsbuk stranicu Vlade RS, zvaničnu instagram stranicu Vlade RS, kao i portal Vlade RS", rekla je Danijela Pejić, savjetnik za medije predsjednika Vlade RS.

Vlada Republike Srpske, koja je proglasila vanrednu situaciju zbog pojave virusa korona, je i krizni štab i sprovodiće mjere vanredne situacije. Vlada će zasjedati svakog dana i donositi određene mjere koje se moraju poštovati na području cijele Republike, rekla je Vidovićeva.