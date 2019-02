U Republici Srpskoj evidentirano 386 migranata

Na području Republike Srpske od početka godine do danas evidentirano je oko 386 migranata, a na proljeće se moće očekivati njihov intenzivniji priliv, izjavio je danas član Koordinacionog tijela Vlade Srpske za praćenje kretanja ilegalnih migranata Miloš Stevanović.

On je dodao da će zbog mogućeg povećanja broja migranata na proljeće biti zatraženo da se svi nadležni u BiH više uključe u čuvanje granice, te da se uključe i Oružane snage, koje imaju tehničke kapacitete.

Stevanović je na konferenciji za novinare istakao da Republika Srpska neće prihvatati izgradnju centra za smještaj migranata na teritoriji Srpske, niti će za to izdvajati budžetska sredstva, kao i da neće prihvatati strane donacije.

On je rekao da migranti ne mogu boraviti na teritoriji Republike Srpske, osim u zakonskom roku sa potvrdama i putem takozvanog humanog transporta, a što je policija Srpske i ranije omogućavala.

Prema njegovim riječima, Koordinaciono tijelo će nastaviti da preduzima niz operativnih aktivnosti za rješavanje problema migranata.

On je istakao da Vlada Republike Srpske ostaje pri stavu da promjena demografske slike stanovništva u Srpskoj neće biti omogućena.

"U potpunosti razumijemo da su migranti krenuli za nečim boljim, ali Republika Srpska i BiH nemaju namjeru, niti mogućnosti da ih ovdje smjeste", dodao je Stevanović.

On je naveo da, osim bezbjednosnih izazova - potencijalne ugroženosti lokalnog stanovništva i njihove imovine, treba skrenuti pažnju i na potencijalne zdravstvene izazove, koji su mnogo veći.

"Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti je od opšteg interesa za Republiku Srpsku i u tom pogledu Ministarstvo zdravlja Srpske i ovo tijelo izdali su nalog da se intenzivnije kontroliše zdravlje migranata", dodao je Stevanović.

On je naglasio da se u Republici Srpskoj postupa humano prema migrantima i da se neprestano prati njihovo zdravstveno stanje.

Stevanović je napomenuo da i u Federaciji BiH /FBiH/ zdravstvene službe preduzimaju odgovarajuće aktivnosti na zaštiti od eventualnog prenošenja bolesti na lokalno stanovništvo.

On je naveo da se ne može precizno reći koliko migranata ima u BiH, a, prema statističkim pokazateljima, riječ je o 4.000 do 5.000.

Stevanović je rekao da mu je direktor Policije Srpske Darko Ćulum juče prenio da je trenutno u Republici Srpskoj najveći pritisak na Policijskoj upravi Gradiška, s obzirom da migranti u tom dijelu BiH pokušavaju da pređu na teritoriju Hrvatske.

"Na mapi, koju je izradilo Koordinaciono tijelo, jasno se vide ulasci migranata na teritoriju Republike Srpske i BiH. Najveći broj ulazaka je u dijelu Bijeljine, Bratunca i Zvornika, a nešto blaži priliv je kod Trebinja dok je izlazna ruta kod Bihaća, Velike Kladuše. Evidentirali smo, međutim, i izlaske oko teritorije Brčko distrikta", naveo je Stevanović.

On je napomenuo da migranti nisu činili velika krivična djela u Srpskoj, ali da je u FBiH bilo slučajeva da su upadali u kuće i pljačkali, te da tužilaštva imaju poteškoće da ih optuže, jer je nemoguće utvrditi njihov identitet.

Stevanović je ocijenio da Visoki sudski i tužilački savjet mora da zauzme stav kada je u pitanju procesuiranje migranata koji čine krivična djela.

On je podsjetio da je u prošloj godini na teritoriji BiH evidentirano 23.848 migranata, u Grčkoj 50.215 migranata, Alabaniji 3.399, Crnoj Gori 4.645.

Prema njegovim riječima, do sada je najviše migranata došlo iz Pakistana, njih 34 odsto, iz Irana 15, Sirije 13, Avaganistana 10, Iraka devet i Libije četiri odsto.

Stevanović je dodao da najčešći razlog koji navode za migraciju jeste loš standard života, njih 33 odsto, osjećaj nesigurnosti 21 odsto, zbog ratnog stanja došlo je njih 10 odsto, a samo devet odsto je došlo iz političkih razloga.

"Informacije o kretanjima dobijali su od posrednika na teritoriji Grčke, Albanije, Crne Gore i BiH, a samo devet odsto njih išlo je po rutama koje su našli putem interneta", rekao je Stevanović.

On je dodao da je 78 odsto migranata posrednicima platilo od 1.000 do 5.000 evra, a za prebacivanje iz Srbije u BiH naplaćivano je od 150 do 700 evra.

Za sva ta lica policija je imala saznanja i ona su privedena ili su u procesu obrade.

Stevanović je naglasio i da Koordinaciono tijelo neće dozvoliti da bilo ko, ni od građana, niti od organa vlasti, na bilo koji način muči i zlostavlja migrante i tretira ih neljudski.