U Republici Srpskoj 29 osoba oboljelo od virusa korona

Virusom korona u Republici Srpskoj zaraženo je 29 osoba. Među njima je i ministar evropskih integracija i međunarodne saradnje Republike Srpske Zlatan Klokić. Svi ministri koji su bili sa njim u kontaktu takođe su testirani, a njihovi rezultati su negativni potvrdio je to i minstar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.

Kontakt sa ministrom Klokićem bio je nisko rizičan ali smo se iz odgovornosti testirali kaže Šeranić. Kako kaže ima i dobrih vijesti, a to je da je nulti klaster pred gašenjem i da je zdravstveno stanje zaraženih dobro.

"Što se tiče drugih aktivnosti kada su u pitanju klasteri trenutno se najviše ulaže u suzbijanje ovog klastera koji je treći bio i koji se pojavio ovdje u Banjaluci, dosta se kontakata prati iz tog klastera i ono što moram reći da u 14 časova od kada su ovi podaci imamo da je 239 osoba koje su izašle iz 7.135 koje su u zdravstvenom nadzoru”, kaže Šeranić.

Kada je riječ konkretno o Banjaluci, devet je novih slučajeva. I dalje je aktivno mikrožarište iz kojeg su sva registrovana lica, kaže gradonačelnik. Porastao je i broj osoba pod nadzorom ali i onih koji su u kućnoj izolaciji. Ukoliko do sutra ne bude promjene moći će se reći da se nulti klaster nalazi pred gašenjem. Prvi slučaj je kaže, presječen kada su iz Osnovne škole "Branko Ćopić" đaci i nastavnici vraćeni kući upućeni na kućnu izolaciju koja je pri isteku.

"Ukoliko bi nulti klaster u naredna 24 sata bio miran imali bismo najbolju vijest u cijeloj ovoj krizi a to je da se blagovremenim regagovanjem uspio presjeći virus odnosno širenje u tom nultom klasteru i da iz njega nismo imali novih oboljelih”, kaže Radojičić.

"Svi učenici i nastavnici su dobrog zdravstvenog stanja,nemaju repiratorne tegobe, tako da od sutra nisu više pod zdravstvenim nadzorom", kaže Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

Dobra vijest je i to što među oboljelim nema starijih od 65 godina. Međutim ono što je sada posebno važno jeste poštovanje rješenja o samoizolaciji. Oni koji se tog pravila ne budu pridržavali prijeti im i do dvije godine zatvora.

Da neodgovorni građani svojim ponašanjem ugrožavaju i javno zdravlje i borbu protiv virusa poručuje i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Prije svega to se kako kaže odnosi na ljude pristigle iz inostrantstva.

"Neodgovornost pojedinaca koji ignorišu i misle da su oni samo sebi dovoljni ne poštuju mjere i šire mogućnost da se taj virs proširi čak i na njihove najmilije i ljude okolo primjetili smo da neki ljudi koji su dolazili ranijih dana neodgovoeno se šetaju po gradu dok su ljudi ovdje veoma ozbiljno shvatlili te mjere", kaže Dodik.

"Poštujte svoje naloge inspekcije, rješenja i ako je nekome kome je određena izolacija narednih 14 dana, bilo bi više nego pošteno odgovorno i korektno i prema sebi i prema drugima da se to ispoštuje", kaže premijer Republike Srpske, Radovan Višković.

Procjene su da bi virus vrhunac mogao da dostigne u narednih 10-15 dana. I zbog toga iz Vlade Srpske apel najstarijima da smanje kretanje i više vremena provode u kućama. Napominju i da su donirana i sredstva za nabavku maski i zaštitnih odijela ali i da testova ima dovoljno.