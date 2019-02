U proceduri izmjene Krivičnog zakona

Izmjene Krivičnog zakona Republike Srpske kojima se predviđa krivična odgovornost za predstavnike Srpske zbog nepridržavanja stavova institucija vlasti Republike Srpske nalaze se u proceduri, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je rekao novinarima u Banjaluci da se nadležni u Ministarstvu pravde Srpske bave načinom na koji će to biti pravno regulisano, te istakao da to nema nikakvu diskriminatorsku osnovu.

"Mi smo ranije rekli da je to naš stav i da to nećemo raditi do izbora, jer nismo željeli da se to na bilo koji način protumači kao nekakav lov na vještice, na ljude iz opozicije", objasnio je Kovačević.

Prema njegovim riječima, SNSD doživljava BiH kao državnu zajednicu i da tamo predstavnici Republike Srpske zastupaju stavove Srpske, te da se od njih očekuje da se pridržavaju svega onoga što su usvojile nadležne institucije kao njenu zvaničnu politiku.

Kovačević je naglasio da SNSD insistira od svih predstavnika Republike Srpske, bilo gdje, da se pridržavaju Rezolucije o vojnoj neutralnosti Srpske koju je usvojila Narodna skupština, te da, dok je ona na snazi, BiH neće ići ka NATO-u, jer neće dobiti saglasnost.

"Pozivamo Igora Crnadka i sve predstavnike opozicije iz Republike Srpske da stanu na stranu naroda, na stranu Srpske, koji su većinskom voljom rekli da neće da idu ka NATO-u", rekao je Kovačević komentarišući Crnatkove navode tokom predavanja u Atlanskom savezu Crne Gore po kojima je Predsjedništvo BiH donijelo odluku da BiH uđe u MAP, kao i Strategiju spoljne politike prema kojoj se do 2023. godine saradnja BiH sa NATO definiše kao važno partnerstvo bez otvaranja pitanja punopravnog članstva.

Kovačević je podsjetio da je SNSD još prošle godine, kada je u Predsjedništvu BiH usvajana Strategija spoljne politike BiH, govorio da je ona nedopustiva za Republiku Srpsku, jer podrazumijeva dalje kretanje BiH ka MAP-u i NATO-u.

"Nedavno smo i od državnog sekretara SAD Majka Pompea čuli da BiH mora dalje da krene ka NATO-u iz razloga što je prošle godine usvojena Strategija spoljne politike u kojoj je to jasno stoji", dodao je Kovačević.

Kovačević je napomenuo da SNSD ide na nivo BiH kao izborni pobjednik u Srpskoj i da su jedini programi, koji prihvata na nivou BiH, izvorni Dejtonski sporazum i evropske integracije u vezi sa kojima postoji konsenzus.

"Sve ovo što trenutno radi SDA, od iznošenja stavova o ukidanju imena Republike Srpske, o kvalifikaciji da u Srpskoj postoji nekakva vrsta aparthejda, nas udaljava od toga da što prije formiramo vlast u BiH i krenemo da se bavimo onim najbitnijim, a to je da život svih građana činimo boljim", rekao je Kovačević.

On je napomenuo da još nije definisano da li bi naredne sedmice moglo doći do imenovanja Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara.