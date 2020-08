U ponedjeljak odluka o načinu rada vrtića u Srpskoj

Telefoni u vrtićima i centrima za predškolsko obrazovanje u Srpskoj, ovih dana su se usijali zbog rodteljskih poziva. Pitaju da li će i njihovo dijete moći u vrtić od početka septembra. Na to pitanje ni direktori ni uprave vrtića još nemaju odgovor. Iz Aktiva direktora predškolskih ustanova, kažu, u ponedeljak bi trebali imati više informacija.

"Mi sa našom ministricom imamo sastanak 24. septembra, odnosno ministricom i načelnicom za školstvo i na tom sastanku mi ćemo donijeti određene zaklučke po pitanju rada i funkcionisanja svih vrtića u RS, bar kad je u pitanju društveni sektor. Dakle na tom sastanku će se donijeti svi zaključci i sve odluke", kaže Vukomir Stanković, predsjednik Aktiva direktora predškolskih ustanova.

Vrtići trenutno rade po preporuci Instituta za javno zdravstvo, po kojoj je dozvoljeno 15-toro ili manje djece u grupi. Preporuke su posljednji put revidirane 24. juna. Gradonačelnik Banja Luke uputio je apel nadležnima da režim rada vrtića bude promjenjen.

"Nije bilo ni upisa novih polaznika, što se nikad do sada nije desilo, ali nismo mogli primati zato što imamo ograničenje i za postojeći broj. Tako da je naša molba prema insitutut i republičkim organima da se od početka septembra liberalizuje režim koji se odnosi na predškolsko vaspitanje, naravno uz poštovanje epidemioloških mjera", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Roditelji su se većinom vratili na posao, iscrpili su sve mogućnosti čuvanja djece mimo vrtića i žele da znaju hoće li moći računati na vrtiće. U banjalučkom Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje,

kažu da imaju razrađen scenario kako bi bili spremni za povratak svih mališana. Vaspitači svakodnevno komuniciraju u vrtiću.

"Mi moramo da razmišljamo i o zakonskim našim obavezama, ali i onim pedagoškim vrijednostima i okvirima. kad sve to uzmemo u obzir doalzimo do zaključka da bi bilo doboro da se poveća broj djece u grupi, pošptujući sve one mjere koje je institut propisao. Ukoliko se jave prioriteti tipa da oba roditleja rade, da roditelji nisu porijeklom iz Banja Luke da nemaju nikoga tu, da nemaju drugu mogućnost, moraju na poslove mi moramo izaći u susret tim roditeljima", kaže direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Jelena Kurtinović.

Roditelji djece koja nisu pohađa vrtić proteklih mjeseci, zbog ograničenog broja mališana, bili su oslobođeni plaćanja usluge. To se odrazilo i na finansije vrtića u Srpskoj. Uprave vrtića i roditelji mnogo očekuju od sastanka u ponedeljak- da dobiju zeleno svjetlo za povratak djece u vrtićke klupe, ali po novim uslovima.