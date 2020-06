U PDP-u bjesni rat između Jelene Trivić i Perice Bundala

Pucaju poslaničke klupe PDP-a i to zbog mjesta šefa kluba u Narodnoj skupštini Republike Srpske. ATV je u posjedu pisma koje je Jelena Trivić uputila Glavnom odboru partije. U pismu se Trivićeva obrušila na šefa poslaničkog kluba, Pericu Bundala uz optužbe da ne radi u interesu stranke, te da je na posljednjoj sjednici kluba pokušao da izvede puč kako bi je izgurao iz priče o izboru novog poslaničkog šefa. Glavnom odboru dala je i jasnu poruku da će razmisliti o pravcima svog budućeg političkog djelovanja.

"Ne pišem ovo jer je Perica Bundalo osujetio „moje namjere“ da budem šef kluba već zato jer je to uradio na jedan nelegalan način. Svjesna takođe činjenice da su ga u klub podržali pojedini poslanici, postavljam sebi pitanje da li ja treba da vodim takav klub. Ja ću svoje formalne zahtjeve uputiti Predsjedništvu stranke i predsjedniku Borenoviću i na osnovu postupanja po mom zahtjevu odlučiti o pravcima svog budućeg političkog djelovanja", napisala je Jelena Trivić, zamjenik šega Kluba poslanika PDP-a u NS RS.

Trivićeva je po prvi put priznala i da je moguće da solira, za šta su je ranije optuživali u stranci, a što je sve vrijeme negirala. Rat između Trivićeve i Bundala bukti već duže vrijeme što je mjesecima unazad rukovodstvo PDPa bezuspješno pukušavalo zataškati.Sada je sve i na papiru.

"Još želim istaći, da sam se poslije slučaja „Pelješki most suzdžala da ne širim priču o prijetnjama koje mi je tada uputio Perica Bundalo, riječima: „budeš li glasala kako ti želiš ne znaš me ko sam i na šta sam spreman“. Ponovio je to nekoliko puta, prijetećim tonom. Naravno, ja sam glasala po svojoj savjesti. Treba istaći i da tada Partija nije odlučila kako će se glasati, jer nije održana ni sjednica Kluba ni sjednica Predsjedništva stranke. Te prijetnje nisam zaboravila, ali ih jesam ostavila iza sebe, očigledno g. Bundalo nije", smatra ona.

Nakon što je ATV danas objavila pismo, Trivićeva za našu televiziju nije željela da komentariše sadržaj pisma, niti da potvrdi autentičnost sadržaja. Zato je, nakon što je u kratkom telefonskom razgovoru pokušala da održi lekciju iz novinarstva, sve to ipak potvrdila ali za druge medije uz poruku da u partiji ima spavača koji rade protiv interesa stranke.

"Pa ja nemam komentar. Ja imam pravo da imam odgovor a nemam komentar. Što me niste zvlai kad ste dobili pismo, da potvrdite autentičnost", dodaje Trivićeva.

Nisam spavač, ja sam jedan od osnivača Partije, poručio je Perica Budalo koji se pronašao u rečenici Jelene Trivić da u PDP-u ima spavača koji rade na rušenju partije.

Za ATV Bundalo tvrdi da prepiske poslaničke i stranačke koleginice nije pročitao do kraja, jer ga baš mnogo i ne zanimaju.

"Mi smo u međuvremenu obzirom da je taj rok istekao više puta razgovarali o mogućem novom rukovsdtvu kluba poslanika. Tako smo razgovarali i na posljenjoj sjednici kluba koja je održana možda prije mjesec dana, međutim nismo odlučivali, nismo glasali i to pitanje smo ostavili za kasnije. AKo me pitate za pismo koje ste već objavili, ja to ne želim komentarisati to je unutarpartijsko pitanje i neka o tome razgovaraju organi partije", ističe Perica Bundalo.

Jelenu Trivić, osim Igora Crnatka i Ljubiše Krunića, niko ne želi na mjestu poslaničkog šefa. Dobro upućeni izvori iz stranke tvrde da njene ambicije sve više rastu, te da već duže pretenduje na mjesto predsjednika Partije. Osim toga Trivićeva bi da bude i kandidat za Gradonačelnika Banjaluke. Zbog te priče tvrde naši izvori, zaratila je i sa Draškom Stanivukovićem, sa kojim je do prije nekoliko mjeseci bila nerazdvojna. Po svemu sudeći, sutrašnja sjednica mogla bi da bude burna za PDPovce, između kojih je pleksiglas, očito, postavljen u pravo vrijeme.