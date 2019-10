U obrazovanju i kulturi od 2020. koeficijenti veći i do 20 odsto

Od nove godine stiže povećanje plata u obrazovanju i kulturi. Dogovoreno je to na sastanku ministra obrazovanja i prosvjete i predsjednika Sindikata obrazovanja, nauke i kulture. Već bi januarska plata prosvjetnih radnika i zaposlenih u kulturi trebalo da bude obračunata prema novim povećanim platnim koeficijentima.

"Oni koji imaju najveće platne koeficijente imati manje procentualno povećanje na svoj platni koeficijent, a oni koji imaju najmanji platni koeficijent odnosno minimalnu platu od 450 km imaće najveće procentualno povećanje u visini oko 20 odsto", kaže Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

"Između 500 i 1.000 maraka bi trebale biti povećane za nekih 10 procenata i mi imamo tačan izračun svih radnih mjesta i svih platnih koeficijenata i to smo dostavili Ministarstvu, a ove plate preko hiljadu odnosno od 1.000 do 1.800 maraka bi trebale biti povećane na nekih 7 procenata i to je ono što je povećanje za sve radnike. Pored ovoga tražimo da dođe i do izjednačavanja platnih koeficijenata", kaže Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Izjednačavanje plate sa radnicima javne uprave traže i zaposleni u MUP-u. Da je neophodno poboljšati njihov materijalni položaj i povećati plate saglasili su se Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i predsjednica sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Јondić. Sindikat je 2. oktobra uputio poziv Vladi da se otvore pregovori o novoj cijeni rada.

"Kada o ovome govorimo želimo da vrlo jasno da kažemo da Sindikat radnika Mup-a traži da se pripadnici MUP-a u tom dijelu obračun načina obračuna plata izjednači sa svim ostalim radnicima Republike Srpske i da vrlo jasno budu razgraničene plate i naknade. Druga stvar o kojoj se ozbiljno mora razgovarati jeste cijena rada koja punih 12 godina u Republici Srpskoj iznosi 100 KM", kaže Anica Jondić, predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova.

Ove godine je plata za oko 4.500 policajaca sa srednjom stručnom spremom i više stotina onih sa višom spremom povećana za 10 odsto. Vlada Republike Srpske je plate svim radnicima povećala sredinom prošle godine. Smanjen je tada oporezivi dio plate, a Vlada se, u te svrhe, odrekla 60 miliona.