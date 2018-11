U novoj vladi i Ujedinjena Srpska, NDP i dobojska grupa

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će novu vladu Republike Srpske, osim SNSD-a, DNS-a i SP-a, činiti i Ujedinjena Srpska, NDP i grupa Obrena Petrovića iz Doboja.

"Vjerujem da još neki mogu da budu u svemu tome. Ima pojedinaca iz drugih političkih partija koji se klasifikuju kao opozicija, a koji žele da razgovaraju", rekao je Dodik večeras za Alternativnu televiziju.

On vjeruje da će do utorka, 13. novembra ili srijede, 14. novembra, biti završeni unutrašnji dogovori i da do tada ima vremena i za neke druge da se pojave i razgovaraju.

"Poslije toga nema više razgovora, jer preostaje pet-šest dana do sjednice Narodne skupšptine Republike Srpske i njenog konstituisanja", naveo je Dodik.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, napominje da je ta stranka rekla sa kim hoće i šta hoće, a sa kim neće da razgovara, ali i ističe da je dobrodošao svaki pojedinac koji smatra da može doprinijeti patriotskom bloku.

On je izrazio spremnost da razgovara i sa liderom NDP-a Draganom Čavićem, ističući da će prihvatiti svakog ko želi da bude dio većine koja je patriotska i za Republiku Srpsku.

"Poštovaćemo subjektivitet svake političke organizacije i biće dogovarani, eventualno, programi i sve ono što ide sa tim", kaže Dodik.

On je istakao da je za Republiku Srpsku veoma značajno da se obezbijedi jedinstvo koje mora da bude manifestovano u vremenu u kojem se čini da je svijet u potpunom neredu.

Dodik kaže da ima mnogo izazova na globalnom nivou i da bi Republika Srpska predstavljala lak plijen ako bi postojala unutrašnja neslaganja.

"Samo sposobna, jaka, jedinistvena Republika Srpska može da pošalje jasan odgovor da nema kalkulacija sa njenim postojanjem i njenom željom da napreduje", poručio je Dodik.

Dodik smatra da je ovaj put moguće jedinstvo na nivou Republike Srpske i BiH, što govori o tome da će u političkom smislu ovo biti gotovo najstabilnije četiri godine mandata, ističući da je to njegova želja.

"Mislim da je ključna ideja okupiti sve i pokazati jedinstvo, jer je to iskonski zahtjev našeg naroda. Srpski narod uvijek traži jedinstvo svih u borbi za nacionalne i državne interese Republike Srpske", istakao je Dodik.

On kaže da vjeruje da je Srpska preživjela najteži period njenog političkog osporavanja od gotovo svih izvan Republike, a i dijela onih koji su iz Republike Srpske.

"Ovo je period potpune afirmacije Republike Srpske i to možemo uraditi samo zajedno. Zato je to dobro i ja sam za to spreman", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da nije nepoznato da u vladajućoj koaliciji, koja je dobila izbore maestralno, ima sasvim dovoljno kapaciteta za formiranje vlasti, dodajući da upravo zbog ovog cilja, koji je viši od stranačkog, želi da okupi i druge i poziva ih da to urade.

On je naveo da su opoziciju "razbili" izbori, a da su najnovija dešavanja samo refleksija toga.

"Pokušavam kao predsjednik SNSD-a, koji je dobio najveću podršku građana, da budem odgovoran i da napravim efikasnu strukturu vlasti u kojoj će institucije služiti na ponos ljudima, a ne na žaljenje, kao što je to bio slučaj kada su pokušavali da spriječe rad Narodne skupštine Republike Srpske", istakao je Dodik.

Govoreći o novoj skupštinskoj većini u parlamentu Republike Srpske, Dodik je rekao da se trenutno nazire podrška 56 narodnih poslanika vladajućoj koliciji u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"To znači da možemo da uđemo i u ustavnu reformu", podsjetivši da dvotrećinska većina u parlamentu Republike Srpske odlučuje o eventualnoj promijeni Ustava Republike Srpske.

On je rekao da Republika Srpska u Ustavu nije riješila nekoliko stvari, među kojima da izbaci smrtnu kaznu i Banjaluku definiše kao glavni grad.

"O tome ćemo vjerovatno razmišljati ako se odlučimo na ustavne promjene. Mi smo to najavili i zbog toga pravimo takvu većinu da odlučivanje u Republici Srpskoj učinimo efikasnim i brzim", istakao je Dodik.

On je napomenuo da velike proceduralne probleme u vezi sa tim izaziva Vijeće naroda Republike Srpske, koje je neopravdano postavljeno van Dejtonskog sporazuma u politički sistem Republike Srpske.

"U dejtonskom Ustavu nema Vijeća naroda u Republici Srpskoj. Ja se zalažem se za to da se ukine Vijeće naroda i da parlament Republike Srpske suvereno i definitivno donosi odluke", istakao je Dodik.

On je rekao da je politika Srpske vrlo jednostavna i zasnovana na Dejtonskom sporazumu i pravima koja su Srpskoj zagarantovana.

"Mi želimo Dejtonski sporazum i dejtonski ustav BiH onako kako piše i za to ćemo se zalagati", poručio je Dodik.

Dodik, koji je predsjednik Republike Srpske, rekao je da će smjene u javnim preduzećima biti nastavljene, te da će biti zadržan isti kriterijum, odnosno uspješnost i lojalnost.

On je naglasio da smjene u "Elektroprivredi Srpske" nisu posljednje, te da su potrebni kadrovi spremni da rade na koheziji, na snazi Srpske, a ne oni koji će samo štititi svoju partiju.

Dodik je rekao da po isteku mandata Vladi Srpske mandati ističu i drugima, i da će u narednih par mjeseci biti izabrana nova poslovodstva i uprave u preduzećima.

On je istakao da oni koji dođu, bez obzira iz koje su političke partije, treba da imaju dobar rezultat, napominjući da postoje politike i programi Vlade Srpske - i ko ih ne bude sprovodio sam sebe je diskvalifikovao.

"Njih ne smjenjuje Milorad Dodik, već njihov odnos prema tome. Nećemo oprostiti nikome ni minimalnu štetu načinjenu preduzeću ili Srpskoj. Onaj ko bude izabran na rukovodeće mjesto moraće, prije svega, da bude pozitivan sinonim za Srpsku. Ovdje smo zajedno, veoma poštujem svoje saradnike i ljude koji su bili uspješni u politikama svih ovih godina i nastaviću to da radim. Ali sada moramo da imamo snažnije i brže kretanje", poručio je Dodik.