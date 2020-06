U Modriči novo žarište korona virusa

Modrička fabrika obuće Alfa je novo lokalno žarište virusa korona. Od 60 testiranih, pozitivno je 23 radnika. Svi imaju blažu kliničku sliku. Dvije radnice imale su kontakte u Banjaluci i Srbiji i tako je sve počelo, objašnjava vlasnik.



"Mi smo preduhitrili s jedne strane taj pogon gdje se to desilo mi smo isključili kompletno i one ljude koji su putovali jer putuju i s drugih linija tim autobusom učlniili smo sve ono što se od nas tražilo da bi se zaštitili nažalost nismo uspjeli do te mjere", rekao je Ilija Jeftić , vlasnik fabrike "Alfa" Modriča.

Zato su od jutros preduzeli rigorozniju mjeru. U krugu fabrike će biti samo obezbjeđenje. Kapija ove fabrike ostaće zatvorena narednih 14 dana. To je jedna od mjera koje su preduzete na sprečavanju širenja infekcije.

Higijensko epidemiološka služba lokalnog Doma zdravlja radi dezinfekciju fabrike koja zapošljava 450 radnika. Ispituju i kontakte zaraženih.

"Identifikovaće se svi kontakti, bliži kontakti, izvršiće se testiranje osoba koje ispunjavaju uslove za testiranje odnosno po definiciji i u skladu s tim pratićemo dalje situaciju" istakao je Branislav Zeljković, vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo RS.



Loklani štab najavljue niz mjera. Dezinfikovaće stubišta, igraonice, kontrolisati autobuski saobraćaj.

"A to će biti i danas već u aktivnosti naše komunalne policije i inspektora zdravstvenog, narediće se mjere koje imaju smisla obilazak svih fabrika obilazak svih pa taman bilo 10 ljudi i tih 10 će biti obiđeno ako je riječ o fabrikama da se upozore da moraju da nose maske", naglasio je Mladen Krekić, načelnik opštine Modriča.

Informacija ih je uznemirila, kažu Modričani. Biće na oprezu.

"Nije me toliko strah, ali opet pazimo se te neke mjere poštujemo".

"Znam, masa je tu radnika, to nije ni puno".

"Poštujem mjere, ne plašim se, godina imam Bože moj", pričaju građani Modriče.

Očekuje se da u narednim danima pod nadzorom bude oko hiljadu Modričana. Sa današnjim danom zaraženo ih je 56. Zbog novonastale situacije u ispomoć modričkom HES-u dolazi i jedan epidemiolog iz Doboja.