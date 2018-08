U komisiji za Srebrenicu bi mogao da radi i bivši Haški sudija

Republika Srpska imaće nezavisnu komisiju čiji će zadatak biti da ispita i napiše izvještaj o dešavanjima u Srebrenici, ali i o stradanju Srba u Sarajevu.

U rad komisije neće se niko miješati, makar to bio i Stejt dipartment, poručuje predsjednik Republike. Milorad Dodik kaže da su već počeli razgovori sa potencijalnim članovima, i da su to ljudi od struke i jakog moralnog integriteta.

"Nekoliko njih već je i prihvatilo. Razgovaramo sa jednim od bivših sudija Haškog tribunala da i on bude dio toga. Nije još pristao, ali ćemo vidjeti na koji način i da li hoće, ali je pristao da razgovara na tu temu. Mi želimo da to bude jedna Komisija u kojoj će Republika Srpska prihvatiti taj izvještaj, kakav god da oni napišu, ali to bi bilo neophodno da i drugi naprave", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Jedini cilj Komisije je da sagleda sve činjenice i utvrdi istinu, poručuje lider Socijalističke partije, Petar Đokić. Za razliku od prethodnog, novi izvještaj bi trebalo da sagleda i srpske žrtve, kaže Đokić.

"Da se jedan širi kontekst obuhvati, i da se ne govori samo o žrtvama Bošnjaka koje su velike, i odajem pijetet prema svakoj bošnjačkoj žrtvi, ali su ogromne i žrtve, i odajem pijetet svakoj srpskoj žrtvi koje su potpuno zanemarene i svjesnim nastojanjem međunarodne zajednice, Srbi su bili istisnuti da govore o svojim stradanjima kroz taj izvještaj", istakao je Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske.

Predsjednik Republike poručuje da će svi tačni podaci iz Izvještaja Komisije o događajima u i oko Srebrenice iz 2004. godine, biti uvršteni i u novi dokument. Vlada Republike Srpske je na jučerašnjoj sjednici stavila van snage taj izvještaj, a sljedeći korak je formiranje dvije Komisije koje će sačini nove dokumente, sa činjenicama o stradanju sva tri naroda od 1992. do 1995. na području srebreničke regije, i stradanju Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine. Ministarstvo pravde će, u roku od dva mjeseca, Vladi predložiti članove obe komisije, koje će imati rok od godinu dana da napišu izvještaje.