U Janji pronađeno 75 migranata

Migrantska kriza u Bijeljini ne jenjava. Više od 70 migranata, među kojima ima djece i beba, koji su jutros pronađeni, dokaz je da je situacija sve ozbiljnija.

U Bijeljini je jutros pronađena grupa od 75 migranata, što je do sada najveći broj pronađenih migranata u jednom danu. Njih 67 su muškarci, pet žena, i dvoje djece, od kojih i jedna beba. Ova lica predata su službenicima granične policije na dalje postupanje.

Iz policije strahuju da će situacija biti sve teža i da će to dodatno opteretiti Policijsku upravu. Načelnik Policijske uprave Bijeljina, Žarko Ćosić, smatra da je do ovoga došlo zbog neodgovornosti nadležnih u samom početku, koji nisu ozbiljno shvatali veličinu ovog problema.

"Ono što policijska uprava Bijeljina radi u ovom momentu jeste da na sve načine pokušavamo spriječiti da migranti ulaze u grad, jer su tu u kontaktu sa ljudima, a za njih ne znamo kakvog su zdravstvenog stanja, da li su nosioci nekih bolesti, da li su mozda evidentirani kao teroristi ili pripadnici nekih jedinica koji su bili u ratu. Tu dolaze ljudi za koje ne znamo ništa, nemaju ni ime ni prezime," rekao je Ćosić.

"Pronašli su grupu od 75 lica za koje je provjerama utvrđeno da se radi o ilegalnim migrantima bez identifikacionih dokumenata, iz Irana, Pakistana i Bangladeša," potvrdila je Spomenka Nenić, portparol PU Bijeljina.

"Na ovu činjenicu mi smo zaista upozoravali, s obzirom da je Republika Srbija liberalizovala vizni režim sa Iranom i sada imamo situaciju da građani Irana mogu bez ikakvih poteškoća da ulaze u teritoriju Republike Srbije. Sa druge strane takođe apelujemo na građane, s obzirom da postoji informacija sa terena, da se bave prevozom nelegalnih migranata, da je to krivično djelo krijumčarenja ljudi za koje može da se odgovara i za koje se ide u zatvor,"rekao je Miloš Stevanović, menadžer Grada Bijeljina.



"Na način koji je opšte poznat, a to je da ćemo da pružimo tim ljudima maksimalnu podršku, u vidu hrane, pomoći, zdravstvene njege prije svega i da ćemo im objezbjediti transport prema Sarajevu. Mi molimo i apelujemo na građane da ne dolaze u fizički kontakt sa ovim ljudima, dok ih ne pregledaju nadležne službe, s obzirom da oni dolaze iz podneblja gdje vladaju bolesti na koje mi ovdje nismo navikli, tako da to potencijalno može da bude problem. Što se tiče djece mi ćemo posebno voditi računa, pružićemo maksimalnu podršku, zdravstvenu zaštitu i ukoliko toj djeci bude nešto bilo potrebno, primićemo ih u naše zdravstvene ustanove, nema problema u vezi sa tim," kaže Stevanović.

Stevanović apeluju na državne institucije da se uključe aktivnije u čuvanje granice jer situacija postaje sve komplikovanija i stanje je alarmantno. Iz Gradske uprave kažu da će pružiti svu potrebnu podršku policiji, uključujući i finansijsku.