U Hercegovini je laž veliki grijeh

„Iza mene su istorijski projekti i to je ono što moje opozicione kolege iz Hercegovine posebno frustrira“ poručio je Ilija Tamindžija odgovarajući na „optužbe“ poslanika PDP-a Ljubiše Krunića.

Tamindžija je naglasio da zasluge za pokretanje i realizaciju projekata u istočnoj Hercegovini pripadaju Vladi Republike Srpske koja je podržala njegove inicijative. Frustraciju opozicionih kolega iz Hercegovine, kaže, razumije. Posebno kolega iz PDP-a.

„Maloprije sam gledao statističke pokazatelje iz vremena vladavine PDP-a. Samo to da pogledate vi ne biste imali snage da se uopšte javite. Uporedite prosjek plata, penzija za vrijeme vaših Vlada“", rekao je Tamindžija kolegama iz Partije demokratskog progresa.

U Parlamentu Srpske pojedini poslanici iz Hercegovine ponovo su apostrofirali teme koje ne govore o boljem životu stanovnika ovog dijela Srpske niti otvaraju neke mogućnosti da do toga dođe. Opet su u fokusu bile teme iz nekog prošlog vremena ili neki lični animoziteti i frustracije.

Priča o FK“Leotar“ i „krivcu“ za njegov fijasko koju je otvorio poslanik PDP-a Ljubiša Krunić, je tema koja se po potrebi „vadi iz naftalina“ i koja služi za međusobne optužbe. Sigurno je da bi neko studiozno trebalo da se pozabavi ovom temom i problemom. A, kad bi se to uradilo kako treba „krivaca“ bi bilo mnogo i ne bi bili iz jedne političke garniture. Zato je čak i nepristojno da to pitanje “poteže“ bilo ko ko je direktno ili indirektno povezan sa ovom pričom. Ljubiša Krunić pričao je i o poslaničkom uspjehu „nepoznatog“ Tamindžije u vremenu kada je osvojio prvi poslanički mandat tvrdeći da ga prije toga nije vidio. Na te opaske SNSD-ov Ilija Tamindžija podsjetio je Krunića da se znaju još iz Podgorice iz vremena dok su na Fakultetima sticali znanja i da je to što izgovara čista neistina.

„U Hercegovini je veliki grijeh laž“ naglasio je Ilija Tamindžija.

Ni ova tema ne može donijeti bolji standard stanovnicima ovog dijela Srpske iz koga dolaze Krunić i Tamindžija. Poslanici iz Hercegovine birani su da bi u Narodnoj Skupštini Republike Srpske govorili o problemima svog kraja i načinima njihovog prevazilaženja, a ne da bi rješavali međusobne razmirice i

iznosili optužbe jedni o drugima.

Neki od ovdašnjih poslanika svoj „nastup“ koriste za ličnu promociju, a ponekad liče na animatore za zabavu.

A, to svakako nije i ne smije biti njihov zadatak.

(herceg.tv)