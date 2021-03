U drugom polugodištu inficirano 385 osnovaca i srednjoškolaca u Srpskoj

U protekla 24 časa, u Srpskoj je korona virus potvrđen kod ukupno 376 osoba, među kojima je i 11 osnovaca i 17 srednjoškolaca.

Od početka epidemije u RS, SARS-CoV-2 otkriven je kod ukupno 398 djece do pet godina, 1.159 uzrasta od šest do 14 godina, te njih 1.488 starosne dobi od 15 do 19 godina, podaci su Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Od početka drugog polugodišta, 21. januara ove godine, korona virus potvrđen je kod 178 osnovaca i 207 srednjoškolaca.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, iz Ministarstva prosvjete i kulture RS pozvali su građane Srpske da svojim odgovornim ponašanjem spriječe širenje korona virusa u lokalnim zajednicama.

– Na taj taj način ćemo omoguće svim učenciima da drugo polugodište završe u školskim učionicima – poručili su iz MpiK, iz kojeg su raniej naglasili da, s obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju, u skorije vrijeme neće doći do objedinjavanja odjeljenja, odnosno produženja trajanja časova.