U Boljaniću kod Doboja obilježeno 76 godina od akcije "Halijard"

U Boljaniću kod Doboja, na mjestu improvozovanog aerodroma, sa kojeg je spaseno 60 savezničkih avijatičara tokom 1944. i 1945. godine, obilježeno je 76 godina od operacija "Halijard". Kod spomen ploče zvaničnici Republike Srpske položili su vijence.



Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je to što su se poslije 76 godina okupili u Boljaniću dokaz da se istina ne može sakriti, da operaciji "Halijard" govori o odnosu Srba prema antiafašističkoj borbi, ali i o Srbima kao narodu.



"Pokazalo se ono što Srbi nose u sebi, a to je sloboda, Srbi su uvijek željeli slobodu, nikada je za sebe nisu ljubomorno čuvali a i dokaz spasavanja ameročkih pilota je dokaz da smo slobodu dijelili sa drugima i da smo htjeli da je podijelimo sa drugima i dalekim prijateljima iz Amerike", rekao je Milorad Dodik, srpske član Predsjedništva BiH.



Operacija "Vazdušni most" kako je još zovu, bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta. Obilježavanjem njene godišnjice, odato je piznaje antifašistima, ali i narodu Ozrena.

"Operaciju je izveo 15 vazduhoplpvni korpus američke vojske u saradnji sa jugoslovenskom vojskom u otadžbini ali i civilnim stanovništvom srpskim seljacima bez čijeg učešća i pomoći ne bi bilo moguće realizovati jednu ovako složenu i opsežnu spasilačku akciju", istakla je Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske.



Prije nekoliko dana te akcije prisjetili su se u Srbiji, danas u Srpskoj. Dva naroda i ubuduće će zajednićki da obilježavaju važne datume za njih, poruka je iz Srbije.



"Srbija i Srpska danas obilježavaju zajendički i teške i slavne datume i ličnosti svoje prošlosti nastaviće to da rade u budućnosti i da na takav način, bez obzira iako poštujemo i državu BiH ali Republiku Srpsku volimo i svoj narod volimo", naglasio je Nikola Selaković, izaslanik predsjednika Republike Srbije.



Zahvalni su im i predstavnici Fondacije "Halijard". Poručuju, godinama smo pričali hrabru priču Draže Mihailovića i njegovih saboraca, koja je bila potisnuta u zaborav - zahvaljujući obilježavanju shvatili smo koliko to svima znači.

"Kad sam došao na polje vidio sam 30 do 40 stanovnika sela američka i srpska zastava i istog momenta sam shvatio koliko je bitna priča za sve i nastavićemo da ovu priču i dalje pričamo", rekao je Džon Kapelo, predstavnik Fondacije "Halijard".

Priča nosi brojne detalje. Jedan od njih govori u prilog hrabrosti Ozrenaca.

"Slobodarski sprspki narod na Ozrenu junačkom je bio u puno težim uslovima s obzirom da na manje od 500 metara je bila NDH saveznička država Njemačke toliko tim je bilo teže organizovati polijetanje ovdje u Boljaniću", istakao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.



Pričama je svjedočio i Vaskrsija Janković, tada šestogodišnjak. Objedinio ih je u knjigu. Sjećanje na gradnju aerodorima i skrivanje avijatačara još pamti.



"I ti avijatičari koji su stanovali prolazili su pored moje kuće išli su u šumu u šetnju jer njima je bilo zabranjeno da idu preko ceste prema pruzi i Spreči nego su išli u šumu prema Gostilju", naglasio je Vaskrsija Janković.



U školi u Boljaniću otvorena je izložba koja svjedoči o toku operacije, ali i ljudima koji su bili njeni učesnici. Obilježavanje godišnjice akcije "Halijard" poput današnjeg, će biti uvršteno u kalendar obilježavanja važnih događaja u Republici Srpskoj.

Srpski član Predsjedništva poručio je i da će na mjestu gdje je bio improvozovani aerodrom biti izgrađen prošireni memorijalni centar.