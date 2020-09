U Boljaniću kod Dobja gradi se spomenik posvećen spasavanju američkih pilota

U mjestu Boljanići kod Doboja, gdje je bila improvizovana pista za evakuaciju savezničkih pilota tokom operacije "Halijard", u kojoj su Jugoslovenska vojska u otadžbini i lokalno stanovništvo, spasili više od 500 savezničkih vazduhoplovaca, gradi se spomenik. Radove na izgradnji spomen-obilježja obišao je i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Gradnju spomenika je Dodik najavio prije nekoliko dana na obilježavanju 76. godišnjice misije "Halijard" u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca.

"Kao što vidite, iza nas je pripremljeno početno spomen obilježje, a čitav jedan kompleks ćemo završiti u narednom vremenu kako bismo ovde trajno obilježili upravo tu činjenicu da je kraljeva otadžbinska vojska bila saveznička i saradnička, jednako kao što su to bili i partizanski odredi bivše Jugoslavije. Dakle, sa ovih prostora, bile su dvije savezničke vojske i ta činjenica moraće da se uknjiži u sve udžbenike i to je naprosto nešto što je tačno. Inače, to je jedna posebna spona. Zamislite, dva aerodroma koji su imali gotovo identičnu funkciju nalaze se u Srbiji i ovdje u Republici Srpskoj", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Dobri ljudi sa Ozrena u Drugom svjetskom ratu spašavali su američke avijatičare i spomenik će ostati kao trajno sjećanje i vječna zahvalnost ovim dobrim ljudima, ali i skrenuti pažnju Skedinjenim Američkim Državama da su naši ljudi pomagali njihovim vojnicima u Drugom svjetskom ratu – poručuje prvi čovjek Doboja Boris Jerinić.

"Trebalo je 75 godina da se ovo desi i raduje me što će slično kao u Pranjanima u Srbiji, gdje je napravljen spomenik, zajedno sa fondacijom, sa Vladom Srpske. Ja sam siguran da će i ovo mjesto biti adekvatno urađeno, ali i biće poruka prijateljstva. Ljudi, dobri domaćini sa Ozrena koji su spašavali u Drugom svjetskom ratu američke avijatičare, svakako da je to jedna poruka, ali ovaj spomenik će svakako ostaviti u trajno sjećanje i vječnu zahvalnost ovim dobrim ljudima na Ozrenu", kaže Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuje da je to bila najveća spasilačka misija u Drugom svjetskom ratu.

"Ali, činjenica je da je otadžbinska vojska bila saveznička. Mogu to da demantuju, ali činjenica je da su Ameriakanci u to vrijeme odabrali upravo otadžbinsku vojsku da s njom sarađuju, pošto, kako su ro rekli u Pranjanima, to je bila najveća spasilačka misija u Drugom svjetskom ratu iza neprijateljskih linija u istoriji. I samo nakaradan sisem kakav je bio ovdje nije dozvolio da se to obilježi na pravi način i pripalo je našoj generaciji da to uradimo", kaže Dodik.

Operacija “Halijard” ili “Vazdušni most” smatra se jednom od najuspješnijih akcija u istoriji ratovanja, a tom prilikom spaseno je od zarobljavanja i smrti više od 500 pripadnika angloameričkih vazdušnih snaga koje su Nijemci oborili iznad Јugoslavije. Srpskim antifašističkim snagama otpora tokom 1944. i 1945. godine komandovao je general Јugoslovenske vojske u otadžbini Draža Mihailović. Evakuacija je vršena sa improvizovanih aerodroma u ruralnim oblastima na područjima Srbije i BiH. Nakon izgradnje spomenika u mjestu Boljanići, godišnjica misije „Halijard“ biće obilježena i u ovom ozrenskom selu. Uzletište u Boljaniću osposobljeno je od 22. oktobra do 1. novembra 1944. godine.