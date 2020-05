U Beogradu se sastali Dačić i Đokić

Predsjednik Socijalističke partije /SP/ Petar Đokić, sastao se danas u sjedištu Socijalističke partije Srbije /SPS/ u Beogradu sa predsjednikom SPS-a Ivicom Dačićem. Tema sastanka bila je aktuelna politička situacija u Srpskoj i Srbiji, dalje unapređenje saradnje između dvije sestrinske partije, te razvojne politike za građane Srpske i Srbije.

Predsjednik SPS-a Ivica Dačić tom prilikom istakao je odličnu saradnju i odnose između dvije partije.

„SPS će uvijek voditi brigu o Srpskoj i našem narodu gdje god se on nalazio. SPS će to raditi jer smo mi partija koja je direktno sa narodom Republike Srpske učestvovala u stvaranju prve srpske države zapadno od Drine. Takođe, SPS će uvijek čuvati i štititi Socijalističku partiju iz Republike Srpske, jedinu partiju sa kojom imamo sestrinske odnose na koje smo posebno ponosni i koje ljubomorno čuvamo i njegujemo“, rekao je Dačić.

On je naglasio da je upoznao predsjednika Đokića sa kampanjom koja traje u Srbiji, kao i ciljevima SPS-a na predstojećim izborima.

„SPS će i na ovim izborima ostvariti odličan rezultat, pobjednički rezultat koji govori dovoljno o povjerenju građana u naše politike, ideje i vrijednosti. Želimo da nastavimo da radimo na razvijanju Srbije i Srpske. Samo snažna, ponosna i napredna Srbija može da bude lider regiona i pokretačka snaga srpskog naroda na Balkanu i Evropi“, istakao je Dačić.

Predsjednik SP-a Petar Đokić izjavio je da je uvijek zadovoljstvo sastati se sa prijateljem Dačićem i sa njim razgovarati o razvojnim politikama za srpski narod.

„Mi smo i danas govorili o načinima daljeg privrednog razvoja i poboljšavanja životnog standarda naših građana, ali i o uspješno realizovanim projektima u proteklom periodu, pogotovo u oblasti energetike na čijem čelu se nalaze socijalisti i u Srpskoj i u Srbiji“, naglasio je Đokić.

On je još dodao da je razgovarao sa Dačićem i na temu lokalnih izbora koji se ove godine održavaju u Republici Srpskoj, a koji su predviđeni za 15. novembar.

„SP će u Sprskoj, isto kao i SPS ovdje u Srbiji, na ovogodišnjim izborima napraviti odličan rezultat, u to smo sasvim uvjereni i to je bila jedna od tema naših razgovora. Srpski narod je zagledan u Socijalističku partiju, u naše ideje, vrijednosti, državotvornost i to je ono što nam daje motiv i želju za rad“, rekao je Đokić.

Dva lidera su poručila da će uskoro doći i do sastanka Predsjedništva dvije partije na kojem će se razgovarati o daljim načinima zajedničkog djelovanja, ali i unapređenja saradnje ove dvije partije.