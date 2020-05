Danas od 12 časova počinje policijski čas i trajaće do sutra ujutro do 5.

Zatim ponovo počinje od sutra u podne i trajaće do nedjelje do 5 ujutro i u nedjelju od 12 do 5 ujutro.

"Policijskim časom se pokušavaju spriječiiti sva tradicionalna prvomajska druženja, jer ne bi trebalo da bude veći broj zaraženih ljudi, a onda je pitanje kada ćemo izaći iz svega ovog", izjavio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike tokom gostovanja u emisiji ATV-a "Direktno".