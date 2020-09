Budžetska inspekcija otkrila je brojne nepravilnosti u pripremi i izvršenju budžeta opštine Teslić za prošlu godinu. O tome su danas raspravljali i odbornici na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta u ovom sazivu.

Kažu, Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljena informacija Odsjeka za budžetsku inspekciju i reviziju Ministarstva finansija Republike Srpske kako bi se utvrdila eventualna krivična odgovornost teslićkog načelnika Milana Miličevića.

"Dokazane su brojne nepravilnosti. Upravo one nepravilnosti koje smo mi uporno navodili. To se prije svega odnosi na to da načelnik opštine nije poštovao odluku o izvršenju budžeta za 2019. godinu, pa je tako u toku te godine donio četiri odluke o relokaciji sredstava u iznosu od dva miliona maraka iako zato nije imao osnova", kaže Mišo Stojanivić, predsjednik Kluba odbornika SNSD-a u SO Teslić.

Po istom receptu lokalna vlast je, uglavnom, radila i u 2020. godini, poručuju odbornici. Zbog toga, kažu, nisu usvojili Izvještaje o izvršenju budžeta za prva tri i prvih šest mjeseci ove godine.

"Nije to nešto što sada ne zna se. Javnost je upoznata sa tim i samo je pitanje kako ko hoće to da vidi. To je suština problema. Evidentno je bilo i ovdje da budžet ne funkcioniše i da je veliki deficit", rekao je Miroljub Letić, predsjednik Skupštine opštine Teslić.

A, za skupštinskom govornicom danas se čulo i da je opštinska kasa u minusu od čak 25 miliona maraka. Sve to, poručuju odbornici, neko će morati da sanira nakon lokalnih izbora kako bi se Teslić razvijao i išao naprijed. Sjednici ni danas nisu prisustvovali teslićki načelnik i odbornici SDS-a.