Turnir u košarci povodom Međunarodnog dana mladih

Aktiv mladih Ujedinjene Srpske organizovao je danas u Banjaluci, povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, turnir u košarci u kojem učestvuju ekipe mladih SNSD-a, PDP-a, DNS-a.



Generalni sekretar Ujedinjene Srpske Neven Stanić rekao je novinarima da na turniru učestvuju predstavnici političkih partija, ikao imaju različite političke pravce, ideologije i smjernice.

"Svi mi imamo danas jednu želju da se družimo, igramo košarku i da gradimo dobre odnose. Ujedinjena Srpska želi da bude putokaz ka tim dobrim odnosima i da damo primjer mladim ljudima", istakao je Stanić.

On je rekao da su se mladi u okviru Ujedinjene Srpske uspjeli izboriti za koncept "Mladi za mlade", koji podrazumijeva da će svi mladi članovi Ujedinjene Srpske do 30 godina podržati mlade kandidate na listama Ujedinjene Srpske koji su do 30 godina starosti.

"Izborili smo se i da u prvih pet u redovnim listama i na kompenzacionoj listi da imamo jednog omladinca", kaže Stanić.

Predsjednik Aktiva mladih Ujedinjene Srpske Mile Aljetić rekao je novinarima da drugu godinu zaredom organizuju turnir u košarci povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih.

"Ove godine okupili smo 16 ekipa, a među njima su i ekipe mladih SNSD-a, DNS-a i PDP-a. Mladi Republike Srpske spremni su da se sukobljavaju samo oko ideja, a mjesto gdje će se danas sukobljavati su sportski tereni", poručio je Aljetić.